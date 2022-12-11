Bloomberg: 12 стран Евросоюза призывают снизить потолок цен на российский газ

В Евросоюзе растут разногласия о предельных ценах на газ из России, поскольку 12 стран-участниц требуют снизить потолок цен на голубое топливо. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Таким шагом государства хотят смягчить влияние энергокризиса на потребителей и бизнес. Отмечается, что среди них – Бельгия, Греция, Италия и Польша, направили указанное предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, на которой планируется согласовать данный вопрос.

«У коалиции (речь о 12 странах – прим. Т-и) достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены», – пишет агентство.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, ЕС и Австралией. Потолком для черного золота из России признана планка в 60 долларов за баррель. Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о «трех вариантах ответа» на потолок цен на нефть из РФ.