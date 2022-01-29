Блокирующий «Зенита-Казань» Щербинин: Нужно отдать должное сопернику

Блокирующий «Зенита-Казань» Дмитрий Щербинин прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Динамо» (ЛО) — 3:1.

Дмитрий отдал должное сопернику, который играл хорошо первые две партии.

«А у нас на блоке много мячей провалилось. Вторую партию получилось переломить, а третья-четвёртая шли уже под нашим контролем. Но ещё раз отмечу соперника — они не зря идут на 5-м месте», — подчеркнул он.

Ключевым моментом Щербинин посчитал начало третьей партии, когда казанцы повели 10:1.

«Да. Максим Михайлов вышел и задал темп. Мы почувствовали уверенность. Приятно играть, когда есть отрыв, ты эмоционально успокаиваешься. Нам стало намного легче. В четвёртой партии мы тоже с самого начала вели 2-3 очка», — заключил он.