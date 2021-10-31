Блокирующий «Зенита-Казани»: Со зрителями атмосфера совершенно другая

Блокирующий «Зенита-Казани» Артём Вольвич поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от домашней победы над оренбургским «Нефтяником» (3:0), отметив поддержку трибун.

«Почти все летом я играл при пустых трибунах, в камерной обстановке, когда слышны только удары мяча и ругательные слова. Со зрителями атмосфера совершенно другая. Очень ждем болельщиков на игру с „Динамо“», —сказал Вольвич.

6 ноября казанцы примут дома действующего чемпиона России столичное «Динамо».