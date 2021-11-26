Блокирующий «Зенита-Казани» о победе над «Динамо»: Была не самая красивая игра

Блокирующий «Зенита-Казани» Дмитрий Щербинин прокомментировал домашнюю победу в Кубке России (3:0) над «Динамо» из Ленинградской области, признав игру не самой лучшей для хозяев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Если честно, была не самая красивая игра, вялая. Мы держали счет, контролировали все концовки. Но тяжело было играть», — констатировал волейболист.

«У соперника, видимо, задачи выиграть сегодня особо не было. Но это нам минус — мы должны выходить заряженными на каждую игру», — резюмировал Дмитрий.