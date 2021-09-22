Блокирующая «Динамо-Ак Барс» об ОИ в Токио: Победа над американцами — это кусочек чуда

Блокирующая казанского волейбольного «Динамо-Ак Барс» Ирина Королева на предсезонной пресс-конференции рассказала об участии в Олимпиаде в Токио.

«Эмоции от ОИ-20 остались позитивные. Игры были организованы прекрасно и вдохновенно. Конечно, из-за ковида мы не могли посещать никакие другие соревнования помимо волейбола и то лишь с участием своих соотечественников. А вот тесты ПЦР сдавали ежедневно, и это был не мазок, а плевок в бутылочку. Без отрицательного теста в олимпийскую деревню никого не пускали, ни спортсменов, ни официальных лиц, ни обслуживающий персонал. Масштабное мероприятие», — оценила олимпийские игры блокирующая сборной России и «Динамо-Казань».

Отдельно Ирина Королева прокомментировала игры без национального гимна и символики, а также победу над сборной США: «Ты же профессиональный спортсмен, значит должен в любых условиях играть и тренироваться. Нам заранее раздали варианты возможных ответов на тему отсутствия гимна и символики. Мы ехали в Токио играть и побеждать, неважно, с какой символикой. А победа над американцами — это кусочек чуда, красивая игра получилась. Даже не верилось потом, что все так произошло».