Блокировка VPN, доносы и диверсии: как Мизулина дала в Казани урок интернет-безопасности

Екатерина Мизулина в розовом платье и на высоких шпильках начала сразу с «Привет», никакого официоза. Со студентами, кстати, сразу была на «ты»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Любимая чиновница молодежи выступала перед тысячным залом, забитым до отказа

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина собралась проехаться со встречами по российским регионам, чтобы лично донести до школьников и студентов свою точку зрения о безопасности Рунета. Во вторник глава ЛБИ давала лекцию в УрФУ в Екатеринбурге, зал был забит до отказа. Поэтому КФУ отдал под встречу не просторный лекторий, а зал КСК «УНИКС» на тысячу с лишним мест. Уже за полчаса до начала встречи там не было свободных кресел, кое-кто разместился на ступеньках или стоял в проходе.

В 14:00 студенты, устав смотреть на сцену с одиноко стоящим креслом, начали аплодировать и скандировать «Россия» и «Татарстан». Спустя четверть часа на сцену вышла Екатерина Мизулина, в розовом платье и на высоких шпильках. Начала она сразу с «Привет», никакого официоза. Со студентами, кстати, сразу была на «ты».

«Очень люблю Казань, люблю здесь бывать. Я надеюсь, что у нас с вами будет интересный диалог. Знаю, что у многих из вас есть вопросы. Мы сейчас заезжали [и видели], большое количество ребят стоят на улице. Надеюсь, что их тоже к нам в зал пустят», — сказала глава «Лиги безопасного интернета».

Екатерина Мизулина: «Подготовка к информационной войне велась долгие годы, как минимум лет за пять до начала СВО» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Информационная война со стороны противника, сообщения о лжеминировании и намек на «голую» вечеринку Ивлеевой

Начала Мизулина с вводного слова об информационной войне, о которой говорит и Президент России Владимир Путин. Жить в такой обстановке, по мнению московской гостьи, нам придется ближайшие годы.

«Подготовка к информационной войне велась долгие годы, как минимум лет за пять до начала СВО. Закупалось специализированное оборудование, готовилось железо, софт, готовились специалисты, которые сейчас работают против нашей страны, против всех нас с вами, против каждого гражданина нашей страны», — заверила Мизулина.

Далее она перешла к разговору о мошенничестве в интернете и утечке данных. По ее мнению, «все данные уже утекли» в открытый доступ.

По ее словам, произошло это из-за взлома коммерческих баз данных, к примеру сервисов по доставке еды. «По факту, единственная устойчивая база в стране — это „Госуслуги“, которые имеют высокую степень защиты, и противнику в настоящий момент не удалось ее взломать. Надеюсь, что этого не произойдет», — заявила глава лиги.

Следующий момент, который Мизулина хотела донести до студентов, — это диверсии противника. Все данные об объектах критической инфраструктуры тоже утекли, поэтому стали возможны и атаки беспилотников, и диверсии, считает Мизулина.

Следующий момент, который Мизулина хотела донести до студентов, — это диверсии противника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Еще один момент, с которым сталкиваются ваши сверстники, это ситуации, связанные со лжеминированием, с угрозами нападения на школы. Знаю, что это было распространено и здесь, в Казани», — отметила Мизулина.

По ее словам, такие сообщения — это тоже дело рук противника, который использует данные, которые утекли в открытый доступ.

«Преступление он подписывает именами, фамилиями, адресами ваших сверстников, подставляя их под удар, потому что к ним вынуждены приходить правоохранительные органы, чтобы выяснить ситуацию», — пояснила московская гостья.

Это делается, чтобы посеять панику и внести смуту, бояться начинают и ученики, и их родители.

«Те люди, которые делают, они пока для нас, для нашей страны вне зоны доступа, но, думаю, когда мы победим в специальной военной операции, мы их, конечно, за такие действия обязательно накажем, потому что есть четкая информация, кто и откуда этим занимается», — заявила Мизулина.

Студентов она призвала быть аккуратнее с публикуемым контентом, потому что он формирует будущее, карьеру, а также будущий успех или его отсутствие. Личная информация в Сети дает мошенникам возможность шантажировать молодежь, вовлекать в диверсии, заявила она.

«Все из вас видят ситуации разного рода скандалов, нехороших ситуаций, когда молодежь публикует какой-то контент, а дальше вся страна это видит и обсуждает», — сказала Мизулина, недвусмысленно намекая на блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву, которая в декабре прогремела со своей «голой» вечеринкой в Москве.

Глава «Лиги безопасного интернета» отметила, что идет большая кампания по очернению русских людей и в этой ситуации придется жить длительное время. Поэтому она призвала через контент рассказывать, как живет прекрасная Россия и какие тут люди.

После вступительного слова началась сессия вопросов и ответов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мизулина вызвала студента на сцену на дебаты и отстаивала непричастность к отмене Моргенштерна* и Оксимирона*

После вступительного слова началась сессия вопросов и ответов. Cтуденты были острыми на язык, не стушевавшись после новостей со встречи в УрФУ. Там Мизулина заставила местного студента извиниться за вопрос про солдат-срочников.

Правда, на мероприятии в Казани она отметила, что сцена была вырвана из контекста, а чтобы составить о ней полное мнение, надо посмотреть 18-минутное видео у нее в телеграм-канале.

Студент КФУ Аркадий Зайцев вызвал Мизулину на дебаты по теме цензуры в интернете. Мол, глава «Лиги безопасного интернета» ограничила рэперов Моргенштерна*, Оксимирона* (Мирон Федоров) и певицу Инстасамку. Студент хотел было отойти от микрофона, но Мизулина резко ответила.

«Слышь, ты вызвал меня на дебаты, я согласилась, а теперь ты сливаешься!» — сказала глава Лиги под аплодисменты всего зала и вызвала Аркадия из КФУ на сцену.

Раз уж это дебаты, то Мизулина позвала на сцену еще двоих студентов, которые были на ее стороне.

«Мы за вас поборемся!» — уверенно заявили парни.

Мизулина не согласилась с мнением Аркадия из КФУ о том, что она доносит на звезд, что приводит к цензуре и отмене нежеланного артиста. По словам члена Общественной палаты России, в стране нет ни доносов, ни жесткой цензуры.

Мизулина заявила, что на ее имя и в ЛБИ присылают тысячи писем с обращениями и по поводу российских артистов в том числе. В 90% случаев — заявления от подростков и молодежи. Обращения и становятся точкой старта, после чего Мизулина и Лига начинают направлять эти самые обращения в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку, передает материалы в суд, а затем по результатам экспертизы, например, тому же Оксимирону* был выписан штраф в 70 тыс. рублей за призывы к сепаратизму в треке «Ойда». Так что говорить, что Лига и Мизулина в частности кого-то запрещает, просто некорректно, отметила сама глава ЛБИ.

Глава Лиги под аплодисменты всего зала вызвала Аркадия из КФУ на сцену Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Давай не перевирай. Мы не запускали цепочку [отмены артиста и разборок в его адрес], ее запускают все те, кто мне пишет, тысячами», — обратилась Мизулина к студенту КФУ.

Дебаты затянулись на полчаса, хотя вся встреча должна была длиться порядка полутора часов. Закончилось все тем, что Мизулина похвалила первого задавшего вопрос за смелость, пообещала подарок, а другой студент сделал неожиданный реверанс.

«Вы очень красивая! Можно пригласить вас в кино?» — обратился к главе ЛБИ один из студентов со сцены.

Мизулина, как будто смутившись, ответила, что это запрещенный прием. Вероятнее всего, положительного ответа не будет, ведь глава ЛБИ пожаловалась на плотный рабочий график и заметила, что даже в интервью отказывает, потому что не хватает ни времени, ни сил. Такие встречи со студентами и школьниками и долгие фотосессии со всеми желающими отнимают много энергии. А Мизулина тем временем была на шпильках и всю встречу в «УНИКСе» провела на ногах.

Мизулина считает, что ставка по ипотеке должна быть в 2-3%, тогда и демография улучшится

Были и вопросы, не связанные с политикой и деятельностью Лиги. Например, одна студентка посетовала на низкие стипендии (2-5 тыс. рублей), зарплату для начинающих специалистов после окончания вуза в 30-40 тысяч рублей, а также на высокие ипотечные цены.

«Ну какие 2 тысячи рублей стипендия в Казани! У вас цены такие же, как в Москве!» — сказала Мизулина.

«Я не очень понимаю, почему такие ставки высокие по ипотеке. Даже 6-7 процентов — это очень высокая ставка для человека, который работает, у которого есть дети. Это практически неподъемно. Ипотека должна быть под 2−3%, тогда это будет доступно нашим гражданам», — считает глава Лиги безопасного интернета.

«Ну какие 2 тысячи рублей стипендия в Казани! У вас цены такие же, как в Москве!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее мнению, надо давать возможность молодежи расселяться и получать собственное жилье, ведь это напрямую влияет на демографию.

«Все это упирается в ипотеку. Я очень много езжу по разным регионам и вижу – строительство невероятными темпами идет, но непонятно, кто это все покупает. Это практически недоступно при такой ипотечной ставке. Очень хотелось бы, чтобы наше государство эту ставку снижало, чтобы была такая возможность», — сказала Мизулина.

VPN-сервисы не заблокировать, а телеграм-каналам с расчлененкой – штрафы

У главы ЛБИ также поинтересовались, что она думает о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров. Она повторила слова, которые уже говорила во время встречи со студентами в УрФУ, что сделать это технически невозможно.

У нее также поинтересовались, можно ли сделать что-то с телеграм-каналами, где распространяется контент, связанный с насилием, кровью и расчлененкой.

«Мы видим, что Телеграм стал двигаться в плане информации, связанной с насилием, агрессией, призывами к применению силы и экстремистских действий. Но во всем остальном не видим никакой реакции со стороны Телеграма, и это очень-очень расстраивает. Какие варианты давления на Телеграм? Вы все понимаете, что их очень мало. Кроме финансового варианта в виде штрафов, нет, все остальное — это не лучший путь», — заявила Мизулина.

У главы ЛБИ также поинтересовались, что она думает о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще глава ЛБИ высказалась о компьютерных играх российской разработки. По ее мнению, это отличный способ продвигать страну на мировой арене. Пока же все играют в Minecraft и Roblox. Помочь России мог бы единый центр по продвижению компьютерных игр, считает глава ЛБИ.

«Мы абсолютно талантливы, у нас невероятное количество IT-кадров, выпускается невероятное количество разработчиков. Это специалисты самого разного уровня, которые могут создавать такого рода продукты. Они этим занимаются, но не всегда в государственных интересах. Если бы были какие-то крупные амбициозные проекты, то они бы, конечно, пришли и стали это делать. Вижу, что со стороны государства эта сфера во многом недооцененная», — сказала Мизулина.

Мизулина — это практически феномен, поскольку сложно найти чиновницу, которая была бы столь популярна у молодежи. Об этом говорило и то, что после встречи и пресс-подхода в холле осталась толпа студентов, желающих сделать фото с главой «Лиги безопасного интернета» и записать кружок в Телеграме.

Сама же Мизулина сказала на встрече, что не заинтересована в хайпе. По ее словам, публичность преследует ее семью с тех пор, как мама, сенатор и экс-депутат Госдумы Елена Мизулина, активно вошла в политику в 90-е. На вопрос журналистов о том, почему глава Лиги так популярна у молодежи, Екатерина Мизулина с улыбкой ответила: «Да Бог его знает!»

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России