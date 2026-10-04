news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 октября 2026 12:46

Блокировка «Рассвета» из-за «придурка» приведет к космической войне, – Медведев

Читайте нас в

Блокировка российской спутниковой системы «Рассвет» приведет к космической войне. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, в ответ на это будут уничтожены спутники Starlink.

«"Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне. <…> Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз как игрушки с засохшей рождественской елки», – цитирует Медведева ТАСС.

#Дмитрий Медведев #совбез рф #космос #спутник
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Москве зверски убита бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели

4 октября 2026

«Остановите войну»: на киевском Майдане проходит акция за мир

3 октября 2026
Новости партнеров