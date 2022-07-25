news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Казань
25 июля 2022  12:08

Блокировка авто без номеров на 30% увеличила число свободных мест на казанских парковках

news_top_970_100

Применение блокираторов колес для автомобилей без госномеров на муниципальных парковках Казани позволило увеличить на 30% число свободных мест. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

«За I полугодие 2022 года было установлено 269 блокираторов на колеса автомобилей, оставленных на муниципальных парковках без государственных номеров. По этому нарушению возбуждено 203 административных дела, наложены штрафы на сумму порядка 130 тысяч рублей», – отметил спикер.

Другим результатом такого подхода стало увеличение на 70% количества парковочных сессий, а сумма оплат за парковку выросла на 27%. Сафин также напомнил, что мера по блокировке колес для автонарушителей была внедрена на муниципальных парковках Казани в декабре прошлого года. 
 

#Деловой понедельник #муниципальные парковки казани #платные парковки в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100