Блокировка авто без номеров на 30% увеличила число свободных мест на казанских парковках

Применение блокираторов колес для автомобилей без госномеров на муниципальных парковках Казани позволило увеличить на 30% число свободных мест. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

«За I полугодие 2022 года было установлено 269 блокираторов на колеса автомобилей, оставленных на муниципальных парковках без государственных номеров. По этому нарушению возбуждено 203 административных дела, наложены штрафы на сумму порядка 130 тысяч рублей», – отметил спикер.

Другим результатом такого подхода стало увеличение на 70% количества парковочных сессий, а сумма оплат за парковку выросла на 27%. Сафин также напомнил, что мера по блокировке колес для автонарушителей была внедрена на муниципальных парковках Казани в декабре прошлого года.

