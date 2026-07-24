Блогеры запустили 80 тыс. новых каналов на платформе МАКС

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За прошедшие с момента появления у всех желающих опции запуска публичных каналов в национальном мессенджере МАКС их количество увеличилось на 30% и достигло 380 тыс. Об этом сообщает пресс-служба VK.

В компании отмечают, что параллельно с ростом количества каналов увеличилась и их совокупная аудитория. Общее число подписчиков публичных каналов выросло до 285 млн.

На данный момент создать публичный канал в МАКСе может любой пользователь с Цифровым ID на устройствах с ОС Android. Пользователи iOS могут сделать это в десктопной или мобильной веб-версии мессенджера.

Для создания канала потребуется перейти в раздел «Чаты» и нажать на «+» в верхней части экрана. Затем надо выбрать опцию «Создать канал», добавить фото, название и описание, подтвердить создание, перейти к Цифровому ID и нажать «Добавить документы», потом перевести тип канала в «Публичный» и придумать ссылку с никнеймом.

Созданный ранее приватный канал можно сделать публичным в настройках. Пользователи без Цифрового ID смогут подключить его в процессе создания канала или в профиле, уточняли прежде в VK.