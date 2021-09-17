news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 сентября 2021  15:44

Блогеры сняли клип-ремикс на народную песню «Туган як»

news_top_970_100
Блогеры сняли клип-ремикс на народную песню «Туган як»
Скриншот видео

Известные блогеры и музыканты выпустили клип-ремикс на народную песню «Туган як», которую исполняла  заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Василя Фаттахова. Клип опубликован на YouTube-канале «Чак-чак от родной земли».

«Сюжет клипа отличается юмором и любовью к популярной татарской песне», – говорится в описании к видео.

Психоделический транс, сокращенно «псай» или psy, является одним из направлений электронной музыки, которое возникло в середине 90-х годов XX века. 

Интернет-пользователи положительно оценили клип. «Ну вот, теперь у меня эта песня на весь день заест», «В таком варианте мне эта песня зашла больше, чем классика», «Оригинально, малой вообще жару дал», – пишут комментаторы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное