Блогеры посетят подростковые клубы Татарстана

Пресс-служба Минмолодежи РТ

С 16 по 17 октября в Татарстане пройдет блог-тур по подростковым клубам республики. В программе запланированы мастер-классы и активности от блогеров, связанные с тематикой клубов. Это необходимо, чтобы полноценно прочувствовать атмосферу и поделиться ею с аудиторией, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Одна из главных задач тура — познакомить как можно больше подростков с возможностями, которые находятся буквально около их дома», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день в Татарстане действуют 224 молодежных (подростковых) клуба, где созданы возможности для успешного развития подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Более того, деятельность каждого из них посвящена определенной тематике.

В рамках клубов ведется работа по объединениям, проводятся мастер-классы и встречи. За первое полугодие 2021 года в молодежных (подростковых) клубах была организована работа 1014 объединений по интересам, по разным направлениям в них занимались более 34 тыс. детей. Было проведено свыше 9 тыс. мероприятий, охват которых превысил 176 тыс. человек.

Инфраструктура — одна из важных составляющих комфортной работы и развития. С 2015 года отремонтированы 153 клуба, именно тогда была запущена программа капитального ремонта зданий (помещений) этих учреждений и улучшения их материальной базы. В этом году девять клубов находятся в процессе модернизации.

Блог-тур организуется в рамках направления Minmol Teens, которое было запущено в июне 2021 года. Главной его целью является создание возможностей для самореализации подростков республики. Стоит отметить, что работа ведется как с самими подростками, так и с сотрудниками подростковых клубов и родителями подростков.