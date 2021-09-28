Блогеры-наблюдатели, ЦОН, высокая явка: эксперты подвели итоги думских выборов в РТ

Выборы депутатов в Госдуму РФ прошли открыто, легитимно и с соблюдением всех противоэпидемических мер. Татарстан традиционно продемонстрировал высокую явку. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из РТ.

«Наша республика отличается стабильностью, которая отражается как в явке избирателей, так и в ее основных предпочтениях. Они значительно отличаются от общероссийских по количественным показателям, но в то же время отражают общие тенденции по стране», — сказала кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева.

По ее словам, результаты выборов в республике были прогнозируемыми и это в первую очередь обусловлено грамотной политикой региональных лидеров, проводимой в течение всего периода, а не только во время избирательной кампании.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков также согласился с коллегой.

«Выборы в Татарстане прошли гласно, прозрачно, легитимно. Они характеризовались высокой информативностью. Этому способствовала деятельность ЦИК РТ, масштабная работа СМИ Республики, активность наблюдателей, обученных на базе ОП РТ», — отметил Большаков.

По его мнению, также было эффективно использование мобильного приложения «Мой голос» и привлечение к избирательному процессу блогеров-наблюдателей.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин напомнил, что в этом году в Татарстане также был впервые запущен Центр общественного наблюдения (ЦОН).

«Такой беспрецедентной открытости и контроля за выборами никогда не было. Достоинство этого центра и всей системы видеонаблюдения — то, что проводилось круглосуточное наблюдение», — отметил Гафиятуллин.