Блогеры из Татарстана тестируют голосовой помощник «Раис», разработанный в РТ

В видео казанских блогеров сегодня появились упоминания о татарстанском инновационном продукте – голосовом помощнике «Раис». Они продемонстрировали умную колонку с «Раисом», которая призвана помочь пользователям принимать взвешенные решения, заряжаться мотивацией и даже поднимать настроение.

Выдержанный в футуристическим стиле гаджет был вдохновлен образом Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Помощник говорит голосом руководителя республики, дает полезные советы, шутит и даже использует известные фразы татарстанского лидера, среди которых «Тяп-ляп не делайте!», «Значит, файдасы бар!», «Татарин – не только тот, кто говорит по-татарски».

«Работать надо, а не наряжаться», – такой совет получила от «Раиса» блогер Алина Гималтдинова, которая спросила, в каком наряде ей лучше пойти на свидание.

На вопрос блогера Динары Вургафт, где можно найти спутников жизни для незамужних подруг, «Раис» ответил с долей шутки: «Если нужны спортсмены, посещай матчи «Ак Барса», если ответственные – гуляй рядом с Кабмином. Нужны с деньгами, поезжай в Альметьевск. Но самые перспективные – в Аграрном университете, конечно же!»

По словам протестировавших голосовой помощник, он не только отвечает на вопросы, но и дает рекомендации по карьере и саморазвитию. «Раис» способен напомнить о важных событиях республики и поддержать в трудную минуту мудрыми цитатами, а также зарядить оптимизмом и фирменным татарстанским настроением.

«Традиционно утром мониторила СМИ и соцсети, и смотрите, что нашла. Уже несколько человек пишут о том, что тестируют голосового помощника – колонку «Раис». Не знаю, что это, но идея интересная», – отметила опубликовавшая видео с экспериментами татарстанских блогеров в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По неофициальным данным, помощник «Раис» был разработан в Иннополисе. Он использует нейросетевые модели, обученные на миллионах часов записей, чтобы точно понимать речь даже в шумной обстановке. Алгоритм адаптируется к акцентам, диалектам и индивидуальным особенностям голоса. С помощью трансформерных моделей система анализирует контекст, определяет намерения пользователя и учитывает предыдущие диалоги для более осмысленных ответов.

В июле 2024 года в Минцифры РТ проинформировали, что для мобильного приложения госуслуг Татарстана будет разрабатываться помощник, управляемый голосом, работающий на основе искусственного интеллекта. Возможно, что голосовой помощник «Раис», который тестировали блогеры, стал разработкой для госуслуг РТ.

Видео: t.me/galimovatatarstan.