Блогерам Татарстана разъяснили, что изменилось в законе о рекламе в России с 1 сентября

С 1 сентября вступили в силу изменения в пятой статье федерального закона «О рекламе». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», на которой помимо представителей СМИ собрались блогеры, рассказал заместитель руководителя Управления антимонопольной службы по РТ Ренат Валиахметов.

«С 1 сентября установлены дополнительные требования, в пятой статье закона «О рекламе», что не допускается распространение рекламы в иностранных или международных ресурсах, деятельность которых нежелательна на территории Российской Федерации, общественных и религиозных организациях, в отношении которых судом принято решение о ликвидации, а также на других площадках, доступ к которым ограничен на территории нашей страны», – сообщил он.

Ограничения будут касаться рекламы, размещенной после 1 сентября. Однако если она была опубликована ранее и после начала действия запрета будут предприняты меры по дальнейшему распространению, то это также может привести к штрафу, подчеркнул Валиахметов.

Информация вызвала много вопросов от блогеров о том, что можно считать рекламой. По словам члена Ассоциации юристов России, руководителя юридического департамента ООО «Смарт консалтинг» Эльвиры Сабировой, контентмейкерам нужно детально изучить и понять детали новых изменений.

«На сайте ФАС четко и с примерами описано, что будет являться рекламой, а что нет. Блогерам важно понять, в рамках каких границ они могут действовать. В каждой конкретной ситуации будет анализироваться пост. Контентмейкерам первое время будут нужны консультации юристов», – отметила она.

Самым сложным в этой ситуации для самих блогеров стало именно разобраться, что можно делать, а что нет на конкретных площадках, добавила блогер Алина Гималтдинова.

«Сталкиваясь с этой проблемой, мы обратились к юристам, каждый из которых дает разные консультации. Такая конференция, как сегодняшняя, позволяет нам понять, где те грани, за которые нельзя заходить. Сейчас самое важное – не нарушать закон и продолжать делать контент на альтернативных площадках», – выразила уверенность она.

Блогеры готовы адаптироваться к новым реалиям и изучать новые законы, заключила Гималтдинова.