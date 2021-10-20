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20 октября 2021  16:28

Блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей по обвинению в пропаганде наркотиков

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Зюзинский суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей, сочтя его виновным в пропаганде наркотиков во время интервью с медийными личностями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

«Постановлением суда Дудь признан виновным», — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что сам обвиняемый не явился на слушание, но его адвокат Ильнур Шарапов заметил, что принятое судом решение можно будет обжаловать.

Ранее судебный процесс откладывали до окончания психолого-лингвистического анализа видеороликов Дудя. В настаивавшей на этой проверке общественной организации — Лиге безопасного интернета утверждали, что выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью — с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Последний и сам был оштрафован на 100 тыс. рублей по аналогичному обвинению.

#юрий дудь #пропаганда наркотиков
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