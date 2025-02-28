Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве задержали известного блогера Ахмеда Венгалби за попытку дать взятку инспектору ДПС.

Выяснилось, что 24-летний автоблогер, находившийся за рулем тонированной «Приоры», был остановлен правоохранителями на Кутузовском проспекте в Москве. При себе у него не было прав, и он управлял автомобилем, будучи пьяным.

Желая избежать ответственности, мужчина попытался дать инспектору ДПС взятку в 100 тыс. рублей, положив деньги между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля.

Однако инспектор ДПС от денег отказался. Возбуждено уголовное дело «Покушение на дачу взятки должностному лицу». По этой статье блогеру грозит до восьми лет лишения свободы.

Неделю назад блогер приезжал в Татарстан и подарил автомобиль официанту одного из ресторанов Елабуги. Он вручил авто в качестве чаевых.

В соцсетях Ахмед Венгалби рассказал, что оставил официанту чаевые в 5 тыс. рублей, а затем спросил парня, какие самые большие суммы ему отдавали посетители. После этого автоблогер положил на стол ключи от легковушки.