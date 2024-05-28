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Блогера Mellstroy вновь объявили в розыск по подозрению в уголовном преступлении
МВД России вновь объявило в федеральный розыск белорусского блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, по уголовной статье, сообщает ТАСС.
В базе розыска указано, что 24-летний уроженец Гомеля Андрей Бурим разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется.
Ранее Mellstroy уже объявлялся в розыск в феврале 2023 года, но затем данные пропали из базы.
В 2020 году блогер во время стрима избил девушку в одном из апартаментов «Москва-Сити». Он был осужден на исправительные работы.
По последним данным, в настоящее время Андрей Бурим находится за пределами России. Продолжается его розыск российскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности.
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