Блогера Илью Варламова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Журналиста и блогера Илью Варламова* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, пишет ТАСС.

Блогер заочно признан виновным по двум уголовным статьям: «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», а также «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Суд Москвы также назначил ему штраф в 99 млн рублей. Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России