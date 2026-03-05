Блогера Арсена Маркаряна отправили в колонию за реабилитацию нацизма

Блогера Арсена Маркаряна приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии по делу о реабилитации нацизма. Ему также запретили вести соцсети в течение четырех лет, передает РИА Новости.

Дело было рассмотрено в особом порядке, Маркарян полностью признал вину.

Прокурор предложил отправить Маркаряна в колонию общего режима на 6 лет и 10 месяцев, считая, что его можно исправить только в изоляции и что преступление было опасным для общества. Адвокат, наоборот, просил назначить более мягкое наказание – штраф или условный срок, чтобы Маркарян мог выйти на свободу. Он также отметил, что запрет на интернет лишит Маркаряна и его семью заработка.

По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. В ролике блогер демонстрирует презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге.

Кроме того, следствие установило, что Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.