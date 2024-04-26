Блогер Татар-малай заказал онлайн-доставку цветов к памятнику Тукая

Блогер Татар-малай (Ринат Галиахметов) в День родного языка заказал онлайн цветы к памятнику известного татарского поэта Габдуллы Тукая.

Он рассказал, что посетил кладбище, на котором захоронен поэт, в прошлом году. Тогда же сохранил геолокацию его могилы.

«По возможности отмечаю в приложении могилы близких и важных мне людей. Так, посещая кладбище в прошлом году, сохранил и могилу Габдуллы Тукая. А в этом году заказал возложение цветов», — сказал блогер.

Как сообщает KazanFirst, бесплатное приложение работает с 2019 года. Оно представляет собой архив мест захоронений. Пользователи могут отметить на карте местонахождение могил близких людей и заказать услуги по уходу. Накануне стартап был презентован на Российском венчурном форуме, который проходит в «Казань Экспо».

«Самое важное — это навигация. Пока вы помните, сейчас можно сохранить. Часто бывает — и наши опросы об этом прямо трубят вовсю — что люди теряют место потому, что меняются ориентиры. Кто-то поменял ограду, где-то дерево упало или спилили, и люди не могут найти. А мы предоставляем навигацию», — рассказал основатель проекта iRemember Михаил Мельников.