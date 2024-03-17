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Блогер Татар Малай: На избирательном участке в Апастово играет музыка и угощают блинами
Активнее всего избиратели приходили голосовать в самый первый день выборов Президента РФ. Об этом рассказал татароязычный блогер-наблюдатель Татар Малай (Ринат Галиахметов). Он отметил, что на его избирательном участке в Апастовском районе Татарстана постоянно играет музыка, а голосующих радушно встречают праздничным «масленичным завтраком».
«Я уже третий раз стал блогером-наблюдателем. В предыдущих годах я был в Нижнекамске, а в этом – в Апастовском районе, поскольку это район моей жены. Поэтому мы приехали сюда. Я специально написал заявление на Госуслугах, чтобы проголосовать в Апастово и здесь же стать блогером-наблюдателем. Здесь все организовано на высшем уровне и очень гостеприимно. С утра всех поят чаем с блинчиками и другими вкусняшками. Конечно, больше всего людей было в самый первый день. Люди приходят сделать важное дело сразу, чтобы после спокойно работать», - рассказал блогер в беседе с «Татар-информом».
Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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