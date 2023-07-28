Блогер-сыроед из Казани умерла спустя пять лет строгой веганской диеты

Фото: соцсети

Молодая девушка-блогер из Казани, которая пять лет придерживалась исключительно сырой веганской диеты, скончалась. В последние четыре года она употребляла в пищу только фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые смузи и соки, сообщает KazanFirst.

По словам одной из знакомых погибшей, в последнее время та выглядела «словно живой труп». В конечном итоге поклонницу экстремальных диет все же удалось уговорить пройти полноценное лечение, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

«Я наблюдала ее путь к смерти более семи лет. Мы не были подругами, но судьба забрасывала нас в одни локации. Несколько месяцев назад, на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. То, что она двигалась, удивительно. Думаю, что она шла через боль. <...> Убедила ее в лечении. Но она не успела», – поделилась собеседница агентства.