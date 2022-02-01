Блогер Спиряков о сборах с «Рубином»: «Слуцкий начал подкалывать, как только я приехал»

Футбольный блогер Евгений Спиряков, который провел с «Рубином» первые тренировочные сборы, поделился своими эмоциями после работы с клубом Премьер-Лиги, а также рассказал, как сложился контакт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

По словам Спирякова, «Рубин» сам вышел на контакт с блогером и пригласил на тренировочные сборы с командой. «В отличие от моих бывших клубов, в "Рубине" сами на меня вышли и позвонили в конце декабря. Удивился и был рад, но не более того, в целом приглашение "Рубина" воспринял спокойно», – заявил Спиряков в интервью для Metaratings.

Кроме того, Евгений рассказал, как его встретила команда и главный тренер Леонид Слуцкий.

«Персонал, диетологи, массажисты и врачи ко мне почти сразу отнеслись тепло и хорошо. Сейчас то время, когда люди постепенно привыкают к медийным историям и понимают, что есть блогеры, они их смотрят. Многие в "Рубине" знают, что такое "Амкал" и кто я такой, следят за всей историей.

Когда я только приехал, Леонид Викторович сказал: "Я думал, что у тебя много подписчиков, а у тебя столько же их, сколько и у меня". Он начал подкалывать меня на эту тему, на что я ему напомнил: "Вообще-то я не Леонид Викторович Слуцкий, и меня не знает вся страна". Леонид Викторович тут прибеднился очень неплохо!» – сказал футбольный блогер Евгений Спиряков.

Напомним, завтра «Рубин» проведет свой первый матч второго тренировочного сбора в турецком Белеке против «Сочи».