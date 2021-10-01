Блогер снял креативный ролик про «Пушкинскую карту» для Национального музея РТ

Национальный музей Республики Татарстан представил креативный ролик, чтобы рассказать большой аудитории о проекте «Пушкинская карта». Для этого представители культурного учреждения обратились к блогерам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь музея Айгуль Галиева.

«Идея записать подобный ролик родилась не спонтанно. На самом деле это логичное развитие нашей концепции, что музеям пора менять язык общения с публикой, становиться более открытыми и доступными. Пусть эксперименты где-то будут смелыми, кому-то они покажутся очень смелыми, но тем не менее это способ обновиться и выйти на новую аудиторию», — отметила собеседница агентства.

Сотрудники музея обратились к популярным блогерам с главным пожеланием — создать веселое видео. «Так оно и получилось. Автором ролика выступил Максим Каракулин с аудиторией подписчиков в Instagram 216 тыс. человек и 2 млн — в TikTok. Это получилось, действительно, весело. Ролик отлично завирусился, его много кто репостит, в том числе Тelegram-каналы», — поделилась Галиева.

Сотрудники музея с удовольствием приняли участие в проекте. «Это самые наши активные сотрудники, которые не боятся вместе с нами экспериментировать. Они искренние и веселые, причем не только на видео, но и в жизни», — рассказала собеседница агентства.

Сейчас в Национальном музее проходят более 50 мероприятий по «Пушкинской карте». «Мы расширяем список мероприятий, это достаточно сложный процесс, нужно пройти двойную модерацию на портале Pro.культура.рф и экспертного совета региональной модерации. До конца года мы планируем выкладывать еще больше мероприятий, причем менять их форму, придумывать новые, интересные для обладателей „Пушкинской карты“ мероприятия», — поделилась планами пресс-секретарь.

Для обладателей «Пушкинской карты» сегодня представлены самые разные форматы мероприятий, в том числе и эксклюзивные, включая ночной квест по закрытому музею и мастер-класс по каллиграфии с индивидуальным подходом. Параллельно ведется работа по размещению в проекте филиалов Нацмузея.

«К концу года максимальное количество филиалов со своими мероприятиями будут состоять в этой программе. На будущий год мы задумали лектории, мастер-классы, летнюю концертную программу на открытой площадке. „Пушкинская карта“ для нас — это возможность развития, роста и изменения», — поделилась собеседница агентства.