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Общество
15 января 2022  18:00

Блогер Рамис Гилметдинов: «Если блогеры станут никому не нужны, я только порадуюсь»

Почему татарские блогеры переходят на русскоязычный контент? Легко ли собрать аудиторию в 136 тысяч подписчиков? Какое качество может помешать будущему татар? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» ответил известный блогер Рамис Гилметдинов.

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Блогер Рамис Гилметдинов: «Если блогеры станут никому не нужны, я только порадуюсь»
Рамис Гилметдинов: «И сварщик может вести свой блог, потому что его будут смотреть другие сварщики»
Из личного архива Рамиса Гилметдинова

Знакомый многим по своей инстаграм-странице «Дневник татарина» Рамис Гилметдинов вырос в Актанышском районе. Опыта в юморе Рамис набирался в КВН и наблюдая за любимыми артистами, а полученный от природы актерский талант развивал в театральном кружке.

«Жена помогла обрести уверенность в себе»

– Рамис, мы с тобой встречаемся в будний день, днем. Получается, ты зарабатываешь блогерством и сам себе хозяин?

Блогерство не основная моя работа. Я отдаю этому занятию, условно говоря, половину своего времени, поэтому есть и другая, «обычная» работа. Она не связана с творчеством, больше физический труд. У меня заняты только руки. Делаю работу автоматически, а сам в это время обдумываю какие-то свои планы, идеи будущих видео.

Что это за работа?

Можешь написать – грузчик. Занимаюсь перетаскиванием вещей с одного места на другое (смеется).

Значит, блогерством прокормить себя ты не можешь, нужно делать что-то еще?

Сейчас уже могу. Дохода от блога хватает, чтобы ипотеку платить, ребенку что-то купить. Если стараться, конечно, доход можно и увеличить. Но я считаю, что мне пока надо развиваться. Если блог свести только к деньгам, подписчики быстро разбегутся. Знаю много случаев, когда блогер так часто проводил «гивы», что его блог потом просто никому уже не интересен. Люди быстро от такого устают. Я сам всего один раз проводил «гив».

У меня есть вторая работа, и поэтому я спокоен. Вообще я человек разноплановый, многое могу, поэтому без работы сидеть не буду. Раньше у меня был какой-то страх потерять место работы, сейчас уже не так. С последнего места я сам ушел. Когда штрафы пошли по 7-8 тысяч, зарплату начали урезать, не выдержал. «Что это я позволяю так унижать себя», – подумал я и написал заявление.

Но твой блог ведь уже был, значит, ты не ушел в никуда? Уверенность какая-то была.

Уверенность мне придала жена (смеется). Раньше я, например, даже зная, что Инстаграмом смогу прокормить семью, все равно боялся уходить в свободное плавание. Жена сказала: «Там тебя не уважают, каждый день приходишь на нервах, решайся». Одного ее слова мне хватило. Моя жена с этой стороны моя большая поддержка.

«Даже зная, что Инстаграмом смогу прокормить семью, все равно боялся уходить в свободное плавание. Жена сказала: “Там тебя не уважают, каждый день приходишь на нервах, решайся”»

Фото: из личного архива Рамиса Гилметдинова 

Блогер – это профессия?

Не знаю, как ответить... Мне кажется, сегодня любой легко может быть блогером. Возьмем тот же «ТикТок». У человека никакого нет таланта, но если он много снимает видео, все равно какая-то сторона у него раскрывается, свою аудиторию обязательно находит. И сварщик может вести свой блог, потому что его будут смотреть другие сварщики.

Еще меня радует то, что с появлением соцсетей люди с ограниченными физическими возможностями получили возможность общаться, показать себя, почувствовать себя нужными. Они сидят в том же «ТикТоке» и находят своего зрителя.

Не надо бояться, надо делать свой блог. «ТикТок» – хорошая платформа, чтобы начать. Она сама себя продвигает. У Инстаграма инструментов много, для кого-то это может показаться сложным.

– Но говорят, что в «ТикТоке» сидят всякие ненормальные.

– На любой платформе много разного бессмысленного контента. Но для людей это такой способ отвлечься от трудностей нашей сегодняшней жизни. Соцсети полностью заменили телевизор. Теперь всякие «глупые» передачи смотрим в «ТикТоке».

«Делал рекламу сайту подержанных айфонов, заплатили подержанным айфоном»

– Реклама на самом деле приносит большие деньги?

Сейчас весь бизнес из традиционных СМИ перекочевал в соцсети – рекламу размещает там. А кто там звезды, кто лидеры идей – это блогеры. Сейчас даже артисты таким образом зарабатывают. Блогеров покупают большие корпорации. Для них заплатить блогеру миллионы ничего не стоит.

Ты сам какую самую большую сумму заработал на рекламной интеграции?

Как-то делал рекламу сайту подержанных айфонов, они мне также заплатили подержанным айфоном. Если честно, соглашался без особого желания. Этот айфон стоил 35 тысяч, 5 тысяч из них заплатил сам. А айфон подарил жене.

Как думаешь, может наступить такое время, что блогеры будут никому не нужны, их не станет?

Если такое случится, я только порадуюсь. Хочу посмотреть, что будут делать те, кто в жизни нигде не работал (смеется). Я лично могу стать артистом. А пока у меня работа есть, слава богу.

Если подумать, такое время может наступить, сейчас ведь нас государство берет под контроль. Чуть не так пошутишь – могут и посадить.

«Жизнь в деревне – вот основная тема в моем блоге. Потому все до единого мы связаны с деревней»

Фото: из личного архива Рамиса Гилметдинова 

Но ты в своих видео можешь и чиновников слегка уколоть, и бессмысленные законы покритиковать. Твой контент более разнообразный. Вроде бы в шутку, но затрагиваешь серьезные темы. Но в то же время большинство татарских блогеров только и могут, что танцевать перед камерой или переводить популярные сюжеты из русского контента. Почему такое низкое качество, как думаешь?

Это касается не только блогеров, вообще всех татар нашего поколения. Наше поколение стало другим. Мы чего-то боимся. Были люди до нас – не боялись, с флагами выходили на площадь отстаивать суверенитет. Совсем старые люди, бабушки выходили, казалось бы, чего им дома не сиделось, но ведь старались, боролись, переживали за будущее и шли на поступки.

Поэтому в данном случае слово «блогер» даже упоминать не нужно. Выросло трусливое поколение, которое не способно на большее, чем прыгать перед камерой.

Если бы мы в момент, когда начались притеснения татарского языка в школах, вместе, в едином порыве поднялись, может быть, все вышло бы по-другому. Мы протестовали, но как-то тихо, осторожно. Нам надо было бить в грудь и громко кричать: «Если живем в Татарстане, наш язык должен преподаваться». Боимся, думаем «мне еще здесь жить» и предпочитаем молчать.

Я тоже боюсь. Я тоже хотел бы кричать о том, что меня не устраивает, но не могу. Потому что за мной никто не стоит, чтобы защитить меня. Поэтому я стараюсь высказываться в рамках закона.

Что бы ты изменил в этой жизни?

Я бы сделал так, чтобы татары были более едиными. Мы отдаляемся друг от друга, каждый живет сам за себя. Проживаем жизнь в зависти, в погоне за соседом, а тут уже и конец. Мы, татары, где-то потеряли ключик от замка единства. Поэтому сейчас мы его открыть не можем. Сейчас даже те, кто любит ходить на спектакли, концерты, могут подумать: «А чего это я отнесу деньги артисту» и не пойти. Я сам лично хожу в театр, могу там поплакать или посмеяться. Прихожу очистившись, от той энергетики мне очень хорошо.

Я выкладываю в своем аккаунте видео и пишу: «Пожалуйста, не жалейте лайки, комментарии». От этих лайков я ни копейки не получаю. Они мне нужны, чтобы мой контент появлялся у них в ленте. Иногда пишут: «Нет, я тебе лайки ставлю, а ты деньги получаешь».

Негатива много. Мы должны были быть едины именно сейчас, когда пандемия, общая беда. А мы, наоборот, стали злее. Наверное, это еще и от воспитания идет. Чем дальше меняются поколения, тем более шатко единство татар.

«С хейтерами легко справляются мои подписчики»

– Один из татарских блогеров заметил, что татарам больше всего интересны шутки про эчпочмак, запрет свинины и уразу. Другие, более «новые» темы уже «не заходят». Ты как считаешь?

К сожалению, это так. Я тоже пробовал много разных вайнов в качестве эксперимента. Но человеку нужен близкий ему юмор. Жизнь в деревне – вот основная тема в моем блоге. Потому все до единого мы связаны с деревней. Это как магазин открыть там, где Сабантуй, – в центре темы.

У людей ностальгия по деревне. Ну кто с посиделок не возвращался в разных галошах? Или вот такая особенность – после деревенского «аш», трапезы с родственниками и жителями деревни хозяева всем по чуть-чуть в пакет кладут гостинец, и там обычно бывает всё – от вареного мяса до фруктов и сладкого чак-чака. Набирать в ведра дождевую воду, баня, постоянная работа в огороде – всем известные ситуации и темы.

Откуда приходит столько идей для вайнов?

Я себя приучил искать юмор в неизбитых вещах, в деталях и записывать. Некоторые идеи приходят ночью, их надо быстро записывать, иначе забудутся.

У блогеров каждый год выскакивают темы отключения воды летом, посадка картошки и так далее – это уже у всех есть, возможно, делать вайны на эти темы будет уже неинтересно. Поэтому ищу детали, что-то свое.

Иногда ты используешь в своих вайнах крепкие выражения, можешь и рюмочку поднять на глазах своей 136-тысячной аудитории – тебя не ругают за это? Как-никак считается, что татары воспитанные и непьющие...

А что тут скрывать? Главное, люди сами все знают. А что, у нас нет мата? Я понимаю тех, кто в религии. Но попади ты в любую татарскую деревню, там мат все равно присутствует. А в своих вайнах я выражаюсь не жестко, а так, в рамках приличия.

Да, мне пишут, якобы я показываю татарские деревни с непристойной стороны. А почему не показывать, а что, у нас этого нет? Везде пьют, а у нас нет? Алкоголизм до сих пор довольно актуальная тема для татарских деревень. И самогон варят. Мужчины у нас всегда после тяжелой работы по рюмке выпивали. Алкашами не были, но выпивать – в каждой деревне это есть.

Какой еще негатив получаешь?

– Когда только начинал снимать, придирались к качеству видео, мол, неправильно снимаю, все криво, микрофона у меня нет, идея краденая. Сейчас уже таких нет. Раньше отвечал, ругался с такими, а теперь если и появляется какой-нибудь хейтер, мои подписчики сами набрасываются на него и просто «съедают». Потом он обычно куда-то исчезает. С этой стороны аудитория у меня очень сильная.

Нелегко, наверное, было собрать такую аудиторию.

В самом начале все шло очень тяжело. Пробовал пять-шесть направлений, искал свою аудиторию. Чтобы привлечь водителей, снял вайн «Красивый штраф», основная группа подписчиков пришла после этого. Снимал мини-сериал «Снова Талиповы», пришли еще 25 тысяч человек. В этой семье муж пьющий, а жена доминант, дети расхлябанные. Вот эти персонажи безумно понравились людям.

 

– Ты уже стал популярным? Люди узнают тебя на улице?

В магазине могут подойти, поздороваться. Особенно в последние три года так.

Кому первым показываешь свои новые видео?

Жене. А до этого отправлял друзьям. Потом перестал отправлять. Потому что некоторые мои видео стали расходиться в интернете еще до того, как я выложу в Инстаграме. Оказывается, друг отправляет своему другу, конечно, под обещание «никому пока не показывать». Тот пересылает другому. И вот так, пока сам выложишь в Инстаграме, твой ролик появляется на каком-нибудь паблике.

Говорят, в «ТикТоке», чтобы оставаться популярным, всегда надо за кем-то повторять.

Да, вот сегодня мне тоже один пишет: «Рамис, это плагиат». Я говорю: «Ты в “ТикТоке” есть?» Нет, говорит. Я ему: «Ты туда вообще не заходи никогда, иначе разочаруешься».

В «ТикТоке» все друг за другом повторяют, но они все популярны. «ТикТок» объявил: «У нас здесь нет лидеров. Вы все здесь блогеры». Что только там не встретишь. Например, мужчина делает кувшины. Со своими кувшинами он в жизни не стал бы популярным в Инстаграме. Второй кидает монеты в щель. Катит монету, и она должна попасть в эту щель. Все ролики состоят из этого, но миллионы просто залипают и смотрят.

– Многие блогеры начинают вести свой блог на татарском, но со временем переходят на русский. Ты и сам их часто критикуешь за это. С чем это связано?

Думаю, что это из-за того же отсутствия единства. Если лайков много, он будет двигаться в этом направлении. Я и сам иногда замечаю, что татары становятся менее активны, а русских комментариев становится все больше. Те же русскоязычные татары или просто русские меня просят снимать вайны на русском. А татары активности не проявляют. И ты уже начинаешь думать – а надо ли мне снимать на татарском? Много таких блогеров, которые просто пробуют делать еще и на русском и потом полностью переходят на русскоязычный контент. Они и сами говорят, что татары перестали их лайкать. Поэтому большинство даже из тех, кто раньше вел свой блог только на татарском, перешли на соотношение 70 на 30.

Если бы ты снимал на русском, сейчас был бы популярнее?

Да, это я знаю на 100 процентов. Кто-то считает, что этот юмор на русском будет неинтересен. Сам я так не думаю. Ту же деревенскую тему можно делать интересно и на русском. Дрова колоть, сбегать из школы, топить баню, отношения с родителями – это все общие темы. Но пока планов переходить на русский нет, свой блог я буду вести на татарском.

Как думаешь, есть у нашего языка будущее?

Я надеюсь. Как бы нас ни притесняли, считаю, что будущее у нас есть. Если наступят тяжелые времена для нашего языка, татары смогут проявить единство, мне так кажется.

Разве эти времена еще не наступили?

Нет еще, все впереди. Мы же еще не видели результатов переписи.

Следил за ходом переписи?

Она прошла как-то тяп-ляп. Татары и башкиры перессорились, не без участия заинтересованных в этом сил. Цифры покажут, после этого может разразиться еще более крупный скандал. Многие народы вот так исчезли. Во время одной из переписей оказалось, что такой национальности, как талыши, уже нет. С нами тоже может такое случиться.

Что там впереди, не угадаешь, сейчас все стремительно меняется. Еще вчера этого закона не было, а к утру его уже и приняли. Беда не заставит себя долго ждать. Можем и не заметить, как исчезнем.

А что же делать, чтобы такого не случилось?

Мне кажется, власти нам все равно помогают. Выделяются какие-то деньги на развитие языка, культуры, на проведение каких-то конкурсов. Но эти деньги не доходят до людей. Туда-сюда поделят, и все на этом.

Раньше вот проходили дворовые праздники. Целыми подъездами выходили, ставили самовары, пили чай – этого уже нет. Забылись наши национальные традиции, обряды. В деревне подарки на Сабантуй сейчас собирают на мотоцикле. Утеряны духовные ценности, дух единства у народа.

Теперь вот популярны конкурсы среди татарских блогеров. Победителю – 100 тысяч рублей! Почему эти деньги среди блогеров разыгрывают? Нам не надо между собой соревноваться. Пусть на эти деньги соберут людей в какой-нибудь деревне и проведут концерт для них.

В школе устраивают конкурсы стихов и ребенку вручают диплом. Зачем ему этот диплом? Лучше бы купили какой-нибудь поощрительный приз.

Одним словом, мне кажется, деньги остаются где-то в карманах, но не доходят до народа.

«Делая свой блог, я плохому не учу, это просто юмор. Никого не заставляю смотреть – кто не хочет, пусть не смотрит»

Фото: из личного архива Рамиса Гилметдинова 

«Из армии приехал другим»

– В Москве ты учился в Исламском институте. Мог бы сейчас имамом служить в какой-нибудь мечети. А ты тут в парике ходишь и снимаешь видео.

Об этом мне тоже много раз говорили. Из института в Москве я ушел в армию. И она на меня так повлияла, что я перестал быть таким «хорошим». Появилась какое-то недовольство жизнью, везде начал видеть недостатки. В душе образовался какой-то протест. Тогда понял, что я уже не тот человек, который был до армии.

Я и сейчас верю в Аллаха, но уже не смогу преподавать детям религию. Не скажу, что армия меня испортила, но она меня изменила.

А изучение религии все-таки как-то отразилось в твоей жизни?

Религия – это воспитание. Я узнал правила, на которых держится жизнь: не трогай чужое, не конфликтуй с людьми, не распространяй сплетни. Иногда слушаешь человека и думаешь – зачем мне это надо слышать. Поэтому могу сказать, что основы религии, воспитание, которое она дает, во мне остались.

А делая свой блог, я плохому не учу, это просто юмор. Никого не заставляю смотреть – кто не хочет, пусть не смотрит.

Ты рос в семье, где было 11 детей. Говорят, в многодетных семьях люди вырастают более добрыми, больше ценят родственные отношения. Согласен с этим?

Об этом многие меня спрашивают. Первый вопрос обычно такой: «А как вы ели, ведь вас было так много?» Как-как – садились и ели. Не помню, чтобы кто-то стоял голодный и ждал своей очереди сесть за стол. Детство прошло весело. Никто не голодал, в рванье не ходили, все получили образование. В 2007 году папа умер, но мама сделала всё, чтобы дети стали людьми. Даже в Москву меня учиться отправила.

Только когда уже вырос, я как-то спросил у мамы: «Как же у вас получалось вот так легко нас растить, не оказаться в нужде, нищете?» Она говорит: «Когда ваш отец умер, я села и заплакала, страшно было остаться одной с 11 детьми. Занимала деньги, держала скот, делала всё, чтобы вы не замечали, как мне тяжело. По вечерам плакала, а вам никогда не показывала». Когда все это услышал, у меня самого были слезы.

Наверняка у многих из вас уже есть свои семьи. Сколько человек набирается, когда все приезжают?

Вместе мы собираемся только на очень большие праздники. Графики не совпадают, поэтому приезжаем на разные выходные. Но каждую неделю у мамы кто-то бывает, с этой стороны она очень счастливая.

Какой ты в жизни?

Я обычный парень. Это я на видео стараюсь сделать чуть глуповатый вид, чтобы получалось смешнее. Поэтому люди думают, что я немного глупый. Не стесняются писать мне что попало. В таких случаях могу и разозлиться. Увижу какую-нибудь несправедливость – могу и в лицо человеку высказать.

А так в семье я хороший муж и любящий отец.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar, перевод

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