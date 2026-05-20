Блогер Оксана Самойлова на интернет-шоу не смогла вспомнить столицу Башкортостана

Блогерша Оксана Самойлова в новом выпуске интернет-шоу комика Антона Шастуна «Контакты» не смогла вспомнить столицу Башкортостана, сообщается в описании выпуска.

Ведущий загадал ей головоломку: назвать науку об инопланетянах, которая почти совпадает с названием столицы Башкортостана. Самойлова призналась, что не поняла вопроса. Шастун предложил сначала вспомнить саму столицу, но и с подсказкой блогерша не дала верного ответа.

В итоге Самойлова пошутила, что в географии хорошо разбирается ее бывший муж Джиган, и позвонила ему в прямом эфире. Рэпер подсказал: столица Башкортостана – Уфа, а наука об инопланетянах – уфология.