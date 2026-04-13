«Блогер начала XX века»: В Нацмузее РТ прошла открытая лекция, посвященная наследию Тукая

В Национальном музее Татарстана прошла открытая лекция Гузель Тухватовой «Наследие Габдуллы Тукая: открытия, исследования, музеефикация».

С 13 по 15 апреля в Казани проходит Всероссийская научная конференция с международным участием «Тукаевские чтения‑2026», приуроченная к 140‑летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Ее организаторы – Национальный музей Республики Татарстан и его филиал, Литературный музей Габдуллы Тукая. Конференция предлагает широкую палитру тем для обсуждения от вопросов сохранения культурного наследия до актуальных проблем российской и региональной литературы.

В рамках конференции в Национальном музее Татарстана прошла открытая лекция, посвященная актуальным исследованиям жизни и творчества татарского поэта. Ее слушателями стали как студенты и школьники, так и сотрудники музейной отрасли. Спикером выступила кандидат филологических наук, заведующая Литературным музеем Г. Тукая Гузель Тухватова.

Сейчас в музее Габдуллы Тукая проводятся научные исследования книг, изданных при жизни поэта, того, как их готовили к изданию. Внутри этих исследований изучаются в том числе рекламные тексты, написанные самим Тукаем.

По словам Тухватовой, реклама о Тукае в ХХ веке – очень новая тема в исследовании жизни и творчества писателя. Эта тема включает несколько направлений: продажа книг и реклама в газетах; переводная реклама; сувенирная продукция, выпущенная с целью рекламы, например, обложки тетрадей; открытки с изображением поэта.

«Очень интересны новые факты об иллюстрациях, которые были опубликованы в книгах при жизни [Тукая]. Например, мы нашли художника одной из иллюстраций, который работал в типографии Харитонова. Только недавно обнаружили, что Тукай использовал иллюстрации британской художницы Мэри Беннет, он писал на них свои стихотворения. Там, где новое направление – там везде Тукай», – рассказала корреспонденту Гузель Тухватова.

Когда в типографии Харитонова появился экспериментальный формат шрифтов, книги Габдуллы Тукая выходили с разными шрифтами арабской графики, отметила заведующая литмузеем.

В лекции говорили о личности Тукая и периоде его творчества после переезда в Уральск: его письма об издании книг, гонорары, которые запрашивал поэт, и фотографии.

Молодежи поэт сегодня преподносится не просто как поэт, а как «блогер начала XX века».

«Мы показываем его как блогера начала XX века. Конечно, техника другая, но смысл тот же. Он писал на актуальные темы, его быстро печатали, газеты и журналы распространялись по большой территории. Он был менеджером и маркетологом – его книги продавались в разных центовых категориях, в зависимости от качества бумаги и обложки», – рассказала Тухватова.

В рамках «Тукаевских чтений» завтра в Литературном музее состоится лекция ученого секретаря ГМИРЛИ имени В. И. Даля Юли Матвеевой о взаимосвязи творчества Александра Пушкина и Габдуллы Тукая, а 16 апреля в Национальном музее РТ откроется выставка «По следам Тукая».