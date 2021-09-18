Блогер-наблюдатель Камилла Хафизова: Явка высокая, но толпы на участке нет

Фото: Рамиль Гали

К форуму избирателей «Мой голос» в Казани прямо с избирательного участка подключилась блогер-наблюдатель Камилла Хафизова. Популярная Instagram-блогер, имеющая 110 тыс. подписчиков, оценила организацию голосования на выборах в Государственную Думу России в Татарстане.

«Я сейчас нахожусь на участке в Советском районе, уже второй день как здесь <…>. В целом ситуация очень спокойная, при этом людей много, то есть высокая явка избирателей», — заметила блогер-наблюдатель.

При этом Камилла Хафизова уточнила, что меры по борьбе с коронавирусом на избирательном участке неукоснительно соблюдаются. «Но на входе всё очень грамотно распределяют в плане потоков, нет какой-то толпы. Измеряют температуру, выдают маски — то есть в целом всё спокойно и хорошо», — пояснила она.

Отдельно блогер обратила внимание на то, что на участке установлен КОИБ и специалисты на месте подсказывает некоторым представителям старшего поколения, как правильно им пользоваться.

Относительно своей миссии Камилла Хафизова заметила, что ее задача заключается в том, чтобы «показывать и транслировать, что это нормально — приходить на выборы, проявлять свою активную позицию, и что это безопасно».

Отдельно общественница остановилась на том, что она уже в четвертый раз находится на выборах в качестве наблюдателя и второй — в качестве блогера-наблюдателя. Аудитория, по ее словам, уже привыкла к этой деятельности, никакой «негативной обратной связи» на данный момент нет.

Выборы в Государственную Думу России VIII созыва проходят три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.