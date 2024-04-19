Блогер Марат Клубника наказан за отказ платить штрафы за торговлю под Казанским Кремлем

Рыбно-Слободский районный суд Республики Татарстан вынес решение о временном ограничении на выезд из Российской Федерации и временно лишил блогера водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, блогер Марат Мифтахов накопил долги по неоплаченным административным штрафам за незаконную торговлю почти на 140 тысяч рублей. Ему 34 раза выписывали штрафы с 3 октября 2022 года по 2 ноября 2023 года, которые блогер игнорировал.

Тогда в суд обратилась административная комиссия Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани, чтобы Мифтахова, известного в интернете под псевдонимом Клубника, лишили водительского удостоверение и ограничили ему право на выезд за границу.

Мифтахов вины за собой не видит – в суде он пояснил, что продажу ягод, колбасных изделий и других продуктов он не осуществлял, а лишь только раздавал детям, старикам, инвалидам бесплатно.

В интернете же легко найти ролик, где Клубника продает ягоды и фрукты под стенами Казанского Кремля и хвастается заработком. Также в одном из видео он поделился, что владеет жильем в Турции.

Суд поддержал просьбу административной комиссии районов Казани и постановил временно огранить в правах Мифтахова до тех пор, пока штрафы не будут оплачены.

Марат Клубника стал известен после участия в программе «Давай поженимся» на Первом канале, он ведет свой блог в соцсетях и занимается торговлей, как лично сообщал об этом в СМИ. Себя он называется простым деревенским парнем – родом он из Рыбно-Слободского района. Отдыхать этим летом судя по всему ему предстоит именно на малой Родине, ведь в квартиру в Турции попасть он сможет, только после погашения всех наложенных на него штрафов.