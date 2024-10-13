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Блогер Косенко, бросивший двухмесячного ребенка в сугроб на видео, объявлен в розыск
Против блогера Сергея Косенко, бросившего двухмесячного ребенка в сугроб и опубликовавшего видео, возбудили дело по двум статьям УК РФ. Кроме того, он объявлен в розыск, сообщает РИА Новости.
Следователи вменяют Косенко неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью.
В январе 2024 года блогер снял на видео, как в одном из курортов в Куршавеле кидает своего новорожденного сына в сугроб. За несколько часов видео лайкнули десятки тысяч человек, а в комментариях подписчики обрушились с критикой.
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