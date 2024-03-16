Блогер Камилла Хафизова о выборах Президента РФ в Казани: «Всё прозрачно и на виду»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Выборы Президента РФ в Казани организованы качественно и прозрачно. Своим видением ситуации поделилась казанский блогер, коуч по созданию личных брендов Камилла Хафизова.

«На моем избирательном участке на [улице] Ершова, 58 в Кооперативном техникуме установлена автоматическая система подсчета голосов. Это очень удобно. Всё в целом очень прозрачно, на виду. Я весь процесс снимаю, в сторис показываю аудитории, что пришла на участок, даю актуальную информацию. Сегодня напоминала, что у аудитории есть возможность поучаствовать в конкурсе в рамках выборов», — рассказала Хафизова в беседе с «Татар-информом».

Фото из соцсетей Камиллы Хафизовой

Блогер напомнила, что медийные наблюдатели в процессе мониторинга не нарушают личные границы аудитории, не снимают людей на камеру и не мешают процессу голосования.

«Мы специально проходили обучение в Общественной палате РТ и понимаем, что можно снимать, а что нельзя», —подчеркнула Хафизова.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).