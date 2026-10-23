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Общество 23 октября 2026 13:52

Блогер из США надела хиджаб ради интервью с бойцом Евлоевым

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Американская блогер Нина Драма рассказала о причинах, по которым появилась в хиджабе на интервью с российским бойцом Мовсаром Евлоевым. По ее словам, она самостоятельно приняла такое решение, стремясь создать для спортсмена комфортную атмосферу во время беседы, а также из-за уважения к религиозным убеждениям бойца.

Драма отметила, что проявляет интерес к традициям и культуре разных стран. Работа в UFC, как пояснила она, даёт ей возможность путешествовать и знакомиться с представителями различных народов. Журналистка понимает, что её решение надеть хиджаб может быть воспринято неоднозначно, но считает уважительное отношение к окружающим важнейшим принципом взаимодействия между людьми.

В ходе интервью Драма спросила Евлоева, может ли она смотреть на него во время разговора. Боец ответил положительно, объяснив свою позицию тем, что журналистка надела хиджаб.

«Если бы ты не надела это, я бы не мог на тебя смотреть», — пояснил спортсмен.

#хиджаб #ислам
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