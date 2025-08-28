news_header_top
Общество 28 августа 2025 21:18

Блогер из Египта заявил, что в России ученым уделяют больше внимания, чем на его родине

В рамках IV Казанского глобального молодежного саммита делегаты посетили Казанский федеральный университет и попробовали себя в роли студентов. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Среди гостей были популярный блогер из Египта Мухаммад Гавиш, чья аудитория насчитывает 2,9 миллиона подписчиков, и тревел-блогер, преподаватель университета из Омана Нассер Аль-Наамани.

Знакомство с университетом началось на знаменитой студенческой «сковородке», после чего участники саммита отправились в исторические залы КФУ.

Мухаммад Гавиш отметил, что в Египте так же много ученых и исследователей, однако их вклад не получает такого признания, как в России. По его словам, это пример, которому стоит уделять больше внимания.

Видео: пресс-служба КФУ

