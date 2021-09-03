Блогер: Блогер-наблюдатель — это не про агитацию, а про освещение выборов

Блогер Алина Гималтдинова во время заседания экспертного клуба «Волга» рассказала о работе наблюдателем на осенних выборах прошлого года. Также она рассказала о том, как интернет-сообщество относится к голосованию.

Гималтдинова отметила, что, как правило, все зависит от подписчиков: у каждого блогера своя целевая аудитория. К примеру, на нее в основном подписаны взрослые женщины с активной жизненной позицией.

«В течение девяти лет я рассказываю о сферах, которые важны в жизни для меня и для моей аудитории. Как раз выборы неотъемлемая часть жизни для человека с активной жизненной позицией. Я подумала, что по формату это зайдет для аудитории — показать изнутри процесс выборов. Блогер-наблюдатель — это не про агитацию, это больше про информирование, как все устроено технически, как чувствует себя избиратель психологически, когда приходит на площадку», — отметила она.

Блогер рассказала, что проводила прямые эфиры, называла зрителям номер участка, где находится, и даже испытывала на себе повышенное внимание со стороны СМИ.

Несмотря на всю нагрузку, наблюдение для ее подписчиков послужило хорошим толчком, чтобы сделать свежие выводы о процессе выборов. «Нужно, чтобы у людей было доверие к процессу, а результат — это следующий шаг», — резюмировала гостья студии.