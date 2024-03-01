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Блогер Алина Гималтдинова: Новый нацпроект положительно повлияет на благополучие семей
Благодаря новому национальному проекту «Семья», о котором Президент России Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию, появятся новые меры поддержки российских семей, что положительно повлияет на благополучие граждан. Об этом «Татар-информу» рассказала блогер и общественный деятель Алина Гималтдинова.
«Как я и предполагала, особенное внимание в послании Владимир Владимирович Путин уделил теме семьи, и предложение создания нацпроекта „Семья“ этому подтверждение. Благодаря данному нацпроекту и поддержке семей, мне кажется, улучшится качество жизни и появятся дополнительные программы поддержки молодых семей», — отметила она.
Гималтдинова подчеркнула, что в своем послании глава государства в целом затронул все самые актуальные для российского общества темы.
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