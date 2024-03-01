Блогер Алина Гималтдинова: Новый нацпроект положительно повлияет на благополучие семей

Благодаря новому национальному проекту «Семья», о котором Президент России Владимир Путин объявил в своем послании Федеральному Собранию, появятся новые меры поддержки российских семей, что положительно повлияет на благополучие граждан. Об этом «Татар-информу» рассказала блогер и общественный деятель Алина Гималтдинова.

«Как я и предполагала, особенное внимание в послании Владимир Владимирович Путин уделил теме семьи, и предложение создания нацпроекта „Семья“ этому подтверждение. Благодаря данному нацпроекту и поддержке семей, мне кажется, улучшится качество жизни и появятся дополнительные программы поддержки молодых семей», — отметила она.

Гималтдинова подчеркнула, что в своем послании глава государства в целом затронул все самые актуальные для российского общества темы.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил о старте пяти новых национальных проектов: «Семья», «Экономика данных», «Кадры», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь».