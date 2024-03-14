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Происшествия 14 марта 2024 14:26

Блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии

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На блогера Александра Шпака завели уголовное дело о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.

Предварительно, поводом для возбуждения дела стали его публикации в телеграм-канале.

Отметим, что Александр Шпак в январе этого года был объявлен в розыск. Причина розыска в базе МВД не указана.

Ранее блогера не раз штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

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