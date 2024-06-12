«Близорукостью сейчас страдают с детского сада»: офтальмолог о спасении зрения ребенка

Чаще всего дети страдают близорукостью, второе место по распространенности у дальнозоркости, замыкают тройку конъюнктивиты и другие воспаления

Фото: © «Татар-информ»

Детей с болезнями глаз стало в два раза больше за последние десять лет

За последние 10 лет в Татарстане практически в два раза увеличилось количество зарегистрированных заболеваний глаз среди детей. Если в 2013 году зарегистрировали около 90 тысяч случаев, то в 2023-м уже 150 тысяч.

Чаще всего дети страдают близорукостью, второе место по распространенности у дальнозоркости, замыкают тройку конъюнктивиты и другие воспаления.

«В первую очередь рост связан с генетической предрасположенностью ребенка – с наследственностью. Выросло поколение родителей, у которых есть проблемы со зрением. И они передают генетический фон детям, поэтому достаточно высокая предрасположенность бывает. В семьях чаще всего у одного родителя уже есть проблемы со зрением», – объяснила детский офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Ленара Ханифатуллина.

Ленара Ханифатуллина: «Выросло поколение родителей, у которых есть проблемы со зрением. И они передают генетический фон детям» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Еще одна важная причина – слишком серьезные зрительные нагрузки для детского глаза. Дети сейчас, как правило, смотрят на все с близкого расстояния, мало времени проводят на улице. По словам офтальмолога, ребенок должен проводить на улице полтора-два часа, лучше в светлое время суток. Чрезмерное увлечение гаджетами доктор также отнесла к вредным привычкам, которые могут испортить зрение.

А еще дети чаще начали болеть серьезными болезнями, которые так или иначе влияют на зрение, – это сахарный диабет, аутоиммунные и неврологические заболевания. И даже сколиоз и другие проблемы с позвоночником могут негативно сказаться на зрении.

Как заметить ухудшение зрения у ребенка?

Детский офтальмолог уверена, что ребенок, особенно маленький, никогда не пожалуется на зрение. Поэтому важно со своим малышом проходить диспансеризацию, во время которой его зрение проверят в профилактических целях.

Тенденция такова, что порой очки приходится выписывать даже годовалым детям, рассказал Ленара Ханифатуллина.

Нередко показать ребенка офтальмологу родителям рекомендуют учителя и воспитатели – им проще заметить, что малыш перестал видеть то, что написано на доске. Дома родители могут заметить, что ребенок щурится, что ему сложно сфокусировать взгляд, что он плохо видит предметы вдали – номера машин или домов. Он также может жаловаться на переутомление, головные боли.

Важно со своим малышом проходить диспансеризацию, во время которой его зрение проверят в профилактических целях Фото: © «Татар-информ»

«Близорукость ставим четырехлетним детям»

Диагноз «близорукость» чаще всего ставят ребятам в школьном возрасте. Если раньше такие проблемы со зрением чаще возникали у подростков, то сегодня обращается все больше учеников начальной школы. Зрение садится даже у малышей четырех лет.

«В детском и подростковом возрасте близорукость достаточно сильно прогрессирует, это заболевание мы относим к прогрессирующим. Это не просто очень плохое зрение – появляется риск получить осложнения от близорукости во взрослом возрасте», – заметила врач.

«Минус» очень коварен – в будущем он может приводить к отслойкам сетчатки и другим изменениям, которые либо тяжело вылечить, либо невозможно.

«Мы стали видеть больше детей дошкольного возраста с близорукостью или миопией. Это те дети, которые должны иметь возрастную естественную нормальную дальнозоркость, но уже на сегодняшний день они приходят к врачу с аномалиями строения глаза, который становится близоруким», – объяснила доктор.

И уже до школы ребенку назначают очки или лечебные линзы, чтобы затормозить начавшийся процесс. Ведь самый активный период роста – с 7 до 16 лет, именно тогда глаз очень сильно вырастает и любой неблагоприятный фактор может привести к изменениям на сетчатке и дальнейшей инвалидности.

Чтобы вовремя заметить проблемы со зрением у малыша, важно раз в год навещать детского офтальмолога, даже если ребенок не жалуется Фото: © «Татар-информ»

Советы родителям: как спасти зрение ребенка?

Чтобы вовремя заметить проблемы со зрением у малыша, важно раз в год навещать детского офтальмолога, даже если ребенок не жалуется.

«Дети, которые приходят к нам, сами ни на что не жалуются, ухудшение зрения замечают их педагоги, воспитатели, родители. И на скрининге выявляются проблемы», – заметила врач.

Важно детям прививать гигиену зрения или зрительный режим. По словам Ленары Ханифатуллиной, гулять два часа днем для малышей крайне важно, а еще родители должны следить за осанкой своего ребенка, мебель должна быть подобрана правильно, а освещение на рабочем столе должно быть достаточным.

«Есть правило 20х20х20. 20 минут нагрузки – чтение, письмо, дальше небольшой перерыв в 20-30 секунд, можно и больше, так мышца глаза, которая отвечает за фокусировку, успеет отдохнуть. Лучше всего смотреть вдаль», – отметила врач.

Плохо влияет на зрение ребенка чтение лежа, офтальмолог подчеркнула, что лучше читать книгу, сидя за столом.

«Дети сейчас очень много времени проводят с гаджетами, они очень рано начинают смотреть в маленькие экраны, они находятся очень близко, ведь рука у ребенка короткая. Зрение вдаль начинает из-за этого сильно ухудшаться, причем быстро, близорукость прогрессирует быстрее. Мы всегда рекомендуем детям-дошкольникам не использовать гаджеты вообще. Телефоны, компьютеры, планшеты – это могут быть звонки, но никак не просмотры игр, программ. Здесь правило легкое: чем больше экран – тем легче глазам. Сейчас все мультики можно включить детям на телевизоре», – отметила доктор.

Школьникам отказаться от гаджетов сложнее, ведь там много учебных материалов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школьникам отказаться от гаджетов сложнее, ведь там много учебных материалов. Офтальмологи рекомендуют ученикам младшей школы ограничивать время в телефоне и планшете по 15 минут 3-4 раза в день, детям с 5 по 9 класс по 20-25 минут 3-4 раза в день. Старшеклассникам можно сидеть в телефоне по 30-40 минут несколько раз за день.

Офтальмолог подчеркнула, что немаловажную роль играет питание детей. Ребята должны питаться правильно и сбалансированно, чтобы в рационе было достаточно витаминов. Часто родители на приеме спрашивают у детского офтальмолога, какие витамины им купить, однако ни одна таблетка не сможет излечить проблему зрения, лучше сбалансировать рацион своего ребенка. Важную роль здесь играет лютеин.

«Очень много лютеина содержится во фруктах и овощах желтого, зеленого и оранжевого цветов. Его можно спокойно добывать из натурального питания. Очень много лютеина в зелени: укроп, петрушка, салат, брокколи», – заметила врач.

Медик резюмировала: если ребенок будет много гулять, как можно меньше сидеть в телефоне, будет делать гимнастику для глаз и хорошо питаться, а еще раз в год навещать офтальмолога – большинства проблем со зрением удастся избежать.