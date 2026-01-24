Близкие о Ленаре Галяутдинове: «Он старался жить быстро, горел, как пламя. И сгорел…»

На этой неделе мамадышцы простились со своим стойким и бесстрашным земляком – 35-летним стендапером Ленаром Галяутдиновым. Он покорял сердца людей искренней улыбкой и умением шутить смешно и при этом с глубоким смыслом. «Интертат» собрал воспоминания о Ленаре, поговорив с его близкими и друзьями.





Фото: соцсети Ленара Галяутдинова

Учитель истории, заведующий клубом, кавээнщик и бесстрашный воин

Ленар Галяутдинов прожил короткую жизнь, но успел за это время оставить о себе самые светлые воспоминания. Его жизнь была полна юмора и приключений. Многие знают Ленара как талантливого кавээнщика и стендапера. Простой парень из села Шадчи, в 2004 году он создал в Мамадыше команду КВН «Биш бармак» («Пять пальцев»), побеждавшую затем в татарской телевизионной лиге «Әйдә, Шаярт!». В последние годы «Галяу», как его называли друзья-кавээнщики, выступал на татарских стендапах и в целом сделал большой вклад в развитие татарского юмора.

По профессии Ленар был учителем истории, после окончания института он преподавал в школе своего родного села. Вместе с учениками изучал историю родного края, снял фильм о первом редакторе газеты «Мамадыш тавышы» («Голос Мамадыша») Махмуте Будайли, открыл новые факты его биографии. Позже он работал заведующим клубом в селе Ямашево, методистом в Мамадышском центре детского и юношеского творчества.

В свое время Ленар отслужил в Таджикистане. И когда в 2022 году ему пришла повестка на спецоперацию, он не раздумывая отправился защищать Родину.

В сентябре прошлого года Ленар последний раз позвонил родным. После этого связь прервалась… «Галяу» геройски погиб при исполнении воинского долга на Покровском направлении.

Фото: из личного архива Ильдара Галяутдинова

«Он горел, как пламя. И сгорел...»

Брат Ленара Ильдар Галяутдинов с детства чувствовал ответственность за младшего брата.

«Мы росли втроем. Разница в возрасте у нас с Ленаром – 13 лет. Когда мне было лет десять, я очень завидовал тем, у кого были младшие братья. У меня была сестренка, но хотелось иметь и братика. И родители, хотя уже и были в солидном возрасте, подарили нам брата, доме появился маленький озорной мальчишка. Так началась моя «братская» жизнь.

В детстве Ленар был шустрым, часто попадал в разные интересные истории. Однажды мы копали картошку, он уже научился ходить, бродил между нами в огороде. И вдруг пропал. Бросились искать. По краю нашего огорода текла маленькая речушка, через которую был перекинут мостик. Ленар, видимо, хотел сойти с него и упал в воду. Как не утонул – удивительно.

Ленар с братом Ильдаром и сестрой Гузель Фото: из личного архива Ильдара Галяутдинова

Когда Ленар подрос, стали проявляться его таланты. Он выступал на сцене, потом увлекся борьбой, добился в ней хороших результатов. Становился лучшим батыром районного Сабантуя среди подростков. Брат нашего деда со стороны матери был сильным борцом – наверное, Ленару это передалось. В то время я наблюдал за ним, радовался его успехам, где-то учил, старался быть рядом», – поделился Ильдар.

В роду Галяутдиновых много учителей. Видимо, глядя на близких, Ленар тоже выбрал учительскую стезю. Получив диплом, он вернулся в родную школу преподавателем истории. Отдавался работе с детьми всей душой. В это же время его захватил татарский КВН.

«Наш отец тоже был творческим человеком – много лет проработал в районной газете, писал стихи. Мы даже издали сборник его стихотворений. Так что творческая жилка у Ленара была, наверное, от него. Отец играл на баяне, а мама очень красиво пела. Ленар тоже любил петь. В общем, он горел творчеством. Увлекшись КВНом, посвятил этому всю свою жизнь. Шутки писал даже ночами. Отправлял мне сообщения: «Брат, я тут шутку написал. Посмотри, смешная ли? Только ответ нужен прямо сейчас». Я просыпаюсь, продираю глаза, читаю и даю оценку (смеется). Вот таким был мой брат… Иногда я думаю – он горел, как пламя. И сгорел», – рассказывает старший брат Ленара.

Среди Галяутдиновых-мужчин не было ни одного, кто бы не отслужил в армии. У парня должен быть армейский опыт за плечами – таким было главное требование отца Амирхана Галяутдинова к сыновьям. Ленар тоже отслужил в Таджикистане.

«Там было очень неспокойно. Но он вернулся из армии настоящим мужчиной, с хорошим багажом знаний и опыта… Когда началась мобилизация, мы понимали, что Ленару придет повестка. В Таджикистане он был гранатометчиком, в том числе поэтому повестку на СВО получил одним из первых.

Должно быть, у него было какое-то предчувствие. Перед отъездом он сказал: «Брат, сколько лет живу, ни разу не делал курбан. Давай зарежем барашка». Он сделал курбан от своего имени, мы собрали родных, провели Коръән ашы.

Ленар ничего не боялся. Еще в юности не давал себя в обиду. Бывали конфликты с парнями из других сел, против него и шесть человек выходило, и десять, но он никогда не уступал. Я даже сердился на него, говорил: «У тебя совсем нет инстинкта самосохранения». Так что он даже не рассматривал вариант не поехать на СВО, просто не допускал такой мысли. Сказал: «Раз зовут, значит, еду». Уезжал он в приподнятом настроении, – вспоминает Ильдар.

Фото: из личного архива Ильдара Галяутдинова

Перед отъездом с Ленаром случилось чудо.

«Когда он рассказал мне об этом, я не знал, верить или нет. «Вышел во двор в деревне, тут начался ливень. Я посмотрел на небо и сказал: «Всевышний, я же отправляюсь в путь – скажи, что со мной будет». И не поверишь, брат, на меня не упало ни одной капли дождя. Значит, Аллах будет оберегать меня. Не волнуйся, я вернусь. Но, наверное, с ранением в ногу». Когда он рассказал об этом, я был поражен», – рассказывает брат Ленара.

И действительно, в июле 2023 года Ленар вернулся с раненой ногой. Он долго лежал в госпиталях, нога никак не заживала.

«Тогда я сказал: «Ленар, может, оставим тебя дома? Давай попробуем похлопотать за тебя?» Но он ответил: «Нет, брат, поеду. Все ребята там». В тот раз он уезжал очень грустным. Перед отъездом в Мамадыше похоронили парня, с которым они вместе служили. Он тяжело переживал эту потерю.

Сначала Ленара не отправляли на сложные задания, он служил в относительно спокойном месте. Был на связи, присылал видео, писал шутки, песни. Потом сказал, что отправляется на серьезное задание, просил не волноваться, если будет не на связи. С сентября мы жили в мучительной неизвестности. Хотя и пришла бумага о том, что он пропал без вести, в самое худшее не верили. Я думал, что он, может быть, в плену или память потерял. У Ленара была такая особенность: он помнил наизусть больше ста телефонных номеров. Я надеялся, что если он в сознании, то обязательно выйдет на связь. Но вот несколько дней назад позвонили из военкомата и сказали, что будут возвращать тело. Как обухом по голове… Экран погас, надежда оборвалась…

Он старался жить быстро. И порывистость в нем была. Он горел желанием, творил, сгорал. Хотя девушки его любили, жениться так и не успел. Наверное, личную жизнь ему заменяло творчество. Его нельзя было остановить, он был как родник, бьющий из-под земли», – рассказал Ильдар Галяутдинов о своем брате.

Ленар со своими сводными сестрами Рамилой и Разилой Фото: из архива Рамилы Батыровой

«Ленар абый приходил во сне попрощаться»

Рамиля Батырова, двоюродная сестра Ленара:

«Мы с сестрой-близнецом росли с Ленаром абый как родные. У него есть старшие брат и сестра, и ему самому очень хотелось быть старшим братом. Поэтому для нас, двух сестренок младше его на два года, он стал братом. Сегодня я не могла уснуть до трех ночи, вспоминала его. Так тяжело – как будто родного брата потеряла…

Ленар абый был очень простым, он никогда не хвастался, не зазнавался. Вырос в очень творческой семье, сам был особенным, неповторимым человеком со множеством идей. И хотя и прожил мало, останется в памяти каждого, кто его знал…

Вдохновение к Ленару абый приходило очень быстро. Он мог разбудить ночью, чтобы рассказать свою шутку, для него не было разницы – день или ночь. Если приходило вдохновение, ему нужно было сразу этим поделиться.

Он был сильным и бесстрашным. Парням из нашего села говорил: «Если тронете моих сестренок, будете иметь дело со мной». Мы с сестрой шутили: «Из-за тебя нас парни даже не провожают». На Сабантуях он становился лучшим батыром. У Ленара абый были все лучшие качества татарского мужчины.

Последнее фото Фото: из архива Рамилы Батыровой

Когда он уезжал на спецоперацию, я сказала: «Клянись, что вернешься живым! Или я спрячу тебя, хоть в погреб». Он пошутил: «Вы что, своего брата не знаете? Если даже попаду в плен, сядем, поговорим по-татарски, попьем чаю с молоком». Он шутил, хотел нас успокоить, хотя в голове у него, наверное, были совсем другие мысли. И с фронта он писал всякие забавные шутки.

Когда Ленар абый уезжал во второй раз, мы чувствовали, что он немного не в настроении. Он понимал, что с поврежденной ногой не сможет бегать, придется нелегко. Последний раз мы разговаривали в августе… У нас с ним были любимые песни, он сказал: «Когда вернусь, споем «Май аенда кар ява», «Ялгыз торна». Громко-громко, Рамиля, ладно? Самое главное – увидеться живыми-здоровыми». Эти были его последние слова.

Нам с сестрой часто снятся одинаковые сны. Еще до того, как мы услышали тяжелую весть, Ленар абый пришел к нам во сне попрощаться. Он был одет во все белое, подарил нам букеты белых цветов. Обнял, заплакал, попрощался и ушел. И все-таки человек так устроен, что надежда его до конца не умирает. Когда наши подруги уезжали в хадж, мы передали через них свои пожелания: «Пусть найдется Ленар абый, пусть он вернется живым и здоровым». Нашелся, вернулся, но, к сожалению, не живым...»

«Потеря для всей татарской нации»

Рамиль Агдеев, руководитель Татарской лиги КВН:

«Когда Татарский КВН переехал из Набережных Челнов в Казань, Ленар приехал к нам играть со своей командой «Биш бармак». Так мы и познакомились. А в 2020 году он с этой командой стал чемпионом телевизионной лиги «Әйдә, Шаярт!». За эти годы мы очень сблизились с Ленаром, подружились. В каких только переделках не побывали, куда только не ездили. С особенной теплотой вспоминали поездку в Астану в составе сборной Татарского КВН.

Ленар был очень талантливым, светлым человеком. Юмор из него буквально лился, непрерывно. Он мог сидеть один и смеяться просто так. Мы удивлялись: «Ты чего это смеешься?» А он смеялся своим мыслям.

Ленар был самым способным в нашей команде татарских юмористов. Он был центром мамадышского КВН. Вовлекал в свою орбиту таких же талантливых парней и девушек. Ленар любил людей, и они его любили. Он собирал молодежные команды, руководил ими, он привел на сцену КВН очень многих молодых людей.

Татарская лига КВН присутствует не только в районах Татарстана, но и в других регионах. На отборочные этапы в регионы мы отправляем опытных редакторов. Ленар тоже ездил в этом качестве. Например, он организовал КВН в Омске. Он вложил много сил и труда в развитие татарского КВН, татарского стендапа. Это потеря не только для нас, юмористов, но и для всей татарской нации.

17 февраля мы проведем концерт татарского стендапа в Центре культуры «Чулпан». Я думаю, мы расскажем в этот вечер интересные истории, связанные с Ленаром. Эти истории – не для газеты, со сцены стендапа они прозвучат более уместно. Они и веселые, и простые, и жизненные, – рассказал «Интертату» Рамиль.

Сейчас он находится на фестивале КВН в Сочи.

«Мы вошли в команду «Четыре татарина». Нацелены на Первый канал, Высшую лигу. Приехать на прощание с Ленаром не сможем, но мы на связи. Мы продолжим его путь, он и сам этого хотел. Когда вернемся, обязательно поедем на родину и навестим могилу нашего друга», – сказал Рамиль Агдеев.

«Потенциал у Ленара был огромный. Я не знаю других таких людей»

Динара Зиннатова, руководитель проекта «Татарча StandUp»:

«С Ленаром я познакомилась в 2022 году. Мы организовали вечер стендапа в одном из кафе в центре Казани, и он совпал с днем проводов Ленара на спецоперацию. После ранения он снова стал участвовать в вечерах татарского стендапа. Из-за серьезного ранения хромал. Хотя он не мог часто выступать, мы успели подружиться. Вместе собирались, придумывали шутки.

Ленар был очень глубокой личностью. Вроде бы простой деревенский парень, он поражал своим философским взглядом на жизнь. Всегда был позитивным, хорошо понимал жизнь и умел показать это понимание через юмор. Его очень любили и ценили друзья по КВН. Помимо шуток для своих выступлений, он помогал с материалом многим другим командам.

Ленар после ранения превращал свои опасные приключения в шутки, показывал, что в любой кромешной тьме можно найти повод для улыбки.

Когда он уехал во второй раз, мы поддерживали связь. Ленар постоянно присылал видеокружочки в наш чат комиков. Каждое его видео – шедевр. Даже в таких опасных условиях он создавал оригинальный, отличный материал и всегда был на позитиве. Конечно, это его качество восхищало нас. Перед нашим концертом он передал свои пожелания, прислал видео со словами: «Очень хотелось бы выступить вместе с вами, у меня есть три проверенные шутки». И после этого на связь уже не выходил.

Потенциал у Ленара был огромный. Я не знаю других таких людей, как он. Такое глубокое понимание жизни было присуще только ему», – рассказала Динара.

Редакция «Интертата» соболезнует горю брата, сестры и всех родных и близких Ленара Галяутдинова.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar, перевод с татарского