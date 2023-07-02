«Близкие мной гордятся»: 200 новобранцев из Татарстана отправятся на Дальний Восток

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

План по весеннему призыву Татарстан выполнил на три четверти

Сегодня на сборном пункте Татарстана состоялись торжественные проводы почти двух сотен новобранцев в ряды Вооруженных Сил России. Молодых людей проводили на Дальний Восток, где они будут проходить срочную службу. Для призывников организовали концерт, проводить их пришли сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ и представители религиозных конфессий.

Предварительно ребята прошли профориентационную подготовку, которая позволила зачислить их на воинские должности, соответствующие образованию, уровню физической подготовки и морально-психологической устойчивости.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В пути до места несения службы воинский эшелон будут сопровождать медики. Для будущих солдат организуют горячее питание в вагоне-ресторане, их обеспечат специальным обмундированием, а также всем необходимым.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Ильшат Каримов рассказал, что с начала этого призыва Татастан уже отправил более двух тысяч призывников в ряды Вооруженных Сил РФ, это порядка 75 процентов от плана по весеннему призыву.

«Призыв граждан на военную службу идет по плану, срывов нет, все в соответствии с графиком. Более 75 процентов призывников имеют среднее специальное и высшее образование. Из года в год количество призывников с образованием остается одним и тем же, но весенний призыв приходится на время выпусков в учебных учреждениях. В подготовке этого весеннего призыва большую помощь оказало Министерство образования и науки РТ, которое по согласованию с Правительством республики помогло с первоочередной сдачей экзаменов в колледжах и вузах. Сейчас мы не испытываем никаких трудностей при отправке граждан в войска», – рассказал Ильшат Каримов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится через две недели, 15 июля. Порядка 400 татарстанцев будут служить в качестве водителей грузового транспорта. Молодые люди, призванные этой весной, не будут задействованы для участия в специальной военной операции.

«Мама переживает и гордится»

Все молодые люди, с которыми нам удалось сегодня пообщаться, рассказали, что гордятся тем, что им выпала возможность отдать долг Родине. Они уверены в себе, поэтому не боятся армейских трудностей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

20-летний Денис Виноходов отправится служить в Военно-морской флот РФ. По его словам, для него это особая честь, ведь в этих войсках служил его дед и сейчас служит родной брат.

«Я из Чувашии, учился в колледже на сетевого системного администратора. Как получил диплом, мне сразу же пришла повестка. Я знал, что сразу же после окончания учебы меня призовут, и готовился к этому. Я считаю очень важным, тем более в такое непростое время, научиться защищать свою Родину», – поделился новобранец.

Мать Дениса старается не переживать и радуется тому, что сыновья пошли по стопам деда, поделился юноша.

Призывник Александр Романов отучился на техника по компьютерным сетям в Набережных Челнах.

«Я планировал, что продолжу учебу, но потом решил все-таки сначала сходить в армию. Продолжу обучение потом. На сборном пункте мы учимся построению, знакомимся с армейской дисциплиной – хочется уже скорее отправиться на службу. Мама, конечно, гордится мной и переживает, уже сильно скучает», – рассказал Александр.

Парень отправится служить в Читу, в сухопутные войска.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ислама Абдрахимова призвали из Казани, ему тоже предстоит служить в Военно-морском флоте РФ.

«Я много где хотел служить: в танковых, в Росгвардии, в ВМФ. Переживал, что меня не возьмут, но случилось все в мою пользу – теперь я военнослужащий Военно-морского флота России. И этому я очень рад. По образованию я инженер-геодезист, думал, меня отправят в инженерные войска, но распределили именно на флот», – рассказал Ислам.

Молодой человек рассказал, что его младший брат состоит в рядах Юнармии и тоже мечтает пойти служить в армию.

«Он много раз бывал на сборном пункте, знает, как здесь все устроено, поэтому дома за меня никто не переживает. Все гордятся», – добавил Ислам.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Проходя через армейские испытания и лишения, воин закаляется»

Провожали ребят сегодня с почетным караулом и военным оркестром, с выносом знамени, под гимны России и Татарстана. Для новобранцев выступили творческие коллективы, а представители различных министерств, ведомств и религиозных конфессий выступили с напутственным словом.

«Проходя через эти воинские испытания и лишения, воин закаляется, становится еще более мужественным, крепким и отважным. Мы верим в вас, верим, что вы никогда не подведете нашу великую Родину. От всего сердца желаем вам Божьей помощи на предстоящее служение», – сказал призывникам протоиерей Владимир Самойленко.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Желаем вам доброй, благословенной службы, здоровья, счастья, чтобы вернулись крепкими, со знаниями. Помните, что ваши близкие вас ждут. И нас когда-то провожали, говорили шутя: “Миру – мир, солдату – дембель”. С Богом, ребята!» – обратился Равиль хазрат Зуферов.

Сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Раиля Кашапова передала ребятам напутственное слово от Сарии Сабурской. Она рассказала, что республиканский омбудсмен регулярно следит за соблюдением условий прохождения службы призывников из Татарстана.

«С призывниками в эшелоне поедет общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РТ Рафис Газизов. Он уже неоднократно посещал воинские части, он познакомится с каждым из вас лично – в случае возникновения вопросов вы можете к нему обратиться. Вы все получили справочники военнослужащего по призыву, в них указаны контакты Уполномоченного по правам человека в республике и военного комиссариата. В случае необходимости, при возникновении сложных ситуаций, обязательно обращайтесь», – рассказала Раиля Кашапова.

С каждым призывом в рядах новобранцев все больше юнармейцев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Хочу сказать вам генеральское спасибо! Спасибо, ребята, что выбрали почетный, но трудный путь. Многие в это тяжелое для России время убежали, а вы обратили себя честному выполнению долга. Многие сейчас теряются, но я вам скажу, что я своей судьбе благодарен. Я никогда не мечтал стать генералом, я просто честно и добросовестно служил», – обратился к будущим солдатам председатель Республиканской общественной организации «Союз ветеранов РТ», начальник штаба регионального отделения Юнармии РТ, генерал-майор Александр Бородин.

Завтра утром эшелон с новобранцами отправится в Забайкальский край. С этого момента они уже считаются солдатами. Им предстоит пройти курс молодого бойца, после чего они примут присягу на верность Отечеству.