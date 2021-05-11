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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  16:27
Полина Шевчук

Близкие и коллеги рассказали о погибшей учительнице английского школы в Казани

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К школе №175, где сегодня утром произошла стрельба, продолжают приходить люди. Они несут цветы и игрушки в память о погибших детях и учителе. 

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось побеседовать с коллегами и близкими убитой учительницы. Все они отзываются о педагоге как о профессионале своего дела, прекрасном специалисте.

«Не могу поверить, что это могло произойти. Молодой специалист, учитель английского языка. Ей было всего 26 лет. Она очень светлый человек. Не верится, что ее больше нет», – поделился с агенством один из преподавателей.

Близкие учительницы, которые буквально пару часов назад приехали к школе, до последнего не верили, что погиб их близкий человек. Они лишь повторяли – «ее больше нет». 

стрельба в школе ЧП в казанской школе
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