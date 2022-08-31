«Близки к завершению»: в Нижнекамске после реконструкции открыли 13 дворов

Запланированные на этот год работы по программе «Наш двор», инициированной Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в Нижнекамском районе близятся к завершению. Накануне, в День республики, в городе химиков состоялось открытие 13 обновленных дворовых территорий. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Праздники состоялись во дворах рядом с домом №26 на улице Корабельная, у домов №104 и 108 на проспекте Химиков, на улице Бызова между домами №10, 12, 14 и 16, возле домов №33 и 33а на проспекте Строителей, а также на других площадках.

После капитального ремонта территория двора на улице Корабельная обновилась: уложено новое асфальтовое покрытие, расширена проезжая часть, добавились парковочные места. Также здесь установлены игровые площадки и спортивный комплекс для юных нижнекамцев. Кроме того, тут появились новые скамейки, урны и фонари.

На проспекте Химиков жителей двора развлекали аниматоры, малышей угощали сладкой ватой, прошли концертные номера, состоялись мастер-классы и веселые конкурсы. И этот двор преобразился до неузнаваемости: рабочие уложили новый асфальт, по просьбе жителей добавили парковочные места, установили новый инвентарь для детских игр.

Торжественно открыли и двор на улице Бызова между домами №10, 12, 14 и 16. Для местных жителей постелили новое асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, заменили освещение, установили 30 новых скамеек и 26 урн.

В организации праздников приняли участие представители Централизованной библиотечной системы Нижнекамска.

«Президентская программа „Наш двор“ — уникальная масштабная программа по благоустройству дворов Республики Татарстан, запущенная в 2020 году. Благодаря ей только в этом году в 69 дворах Нижнекамска произошли серьезные изменения. Выражаю огромную благодарность и признательность библиотекарям за активную и слаженную работу в День республики и при открытии дворов после капитального ремонта. Благодаря содержательным и ярким книжным выставкам, проведенным мастер-классам, интеллектуальным играм праздник стал еще краше, насыщеннее и торжественнее», — заявила «Татар-информу» директор Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

В пресс-службе района уточнили, что в этом году лимит на благоустройство дворов для Нижнекамского района составил 621,7 млн рублей. На дорожные работы направлено 514,6 млн рублей, на установку малых архитектурных форм — 53,5 млн, на освещение — тоже 53,5 млн. Всего на территории Нижнекамского района 643 двора, из которых нуждаются в ремонте еще 258.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы благоустроят в 2023 году.