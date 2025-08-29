Автоэксперт Моржаретто объяснил, насколько безопасны китайские машины

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Китайские автомобили по уровню безопасности близки к европейским машинам. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

«Я их (китайские автомобили – прим. Т-и) хорошо оцениванию по безопасности, потому что китайские машины проверяются на своих C-NCAP (система краш-тестов в Китае – прим. Т-и). В общем-то, по безопасности «китайцы» близки к «европейцам», я не думаю, что между ними какая-то большая разница есть: если у китайской машины три звезды по безопасности, то их три, если пять звезд, то пять», – сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что китайские машины хорошо укомплектованы системами безопасности.

«Изначально эти машины хорошо укомплектованы: у них, как правило, даже в базовой комплектации стоит не менее четырех подушек безопасности. Так что все хорошо», – резюмировал Моржаретто.

Напомним, что в Китае проверяют безопасность машин по системе краш-тестов C-NCAP. Она схожа с Euro NCAP, но отличается по ряду параметров, включая более высокие скорости фронтальных ударов, более тяжелый тележечный удар и дополнительные тесты для электромобилей, например, имитация удара о препятствие под днищем батареи и тест на попадание воды.