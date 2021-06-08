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Ру Тат
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8 июня 2021  17:00

Близится к завершению прием заявок на IT-хакатон в преддверии Kazan Digital Week

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Завершается прием заявок от разработчиков и аналитиков на двухдневный IT-хакатон, который пройдет с 18 по 20 июня в рамках марафона Digital SuperHero. Мероприятие с призовым фондом 600 тыс. рублей будет организовано под эгидой международного форума Kazan Digital Week 2021.

Организаторы подготовили для участников несколько сложных, но интересных заданий. Найти их решения можно, только работая в команде. Желающие вправе собрать свою команду или присоединиться к уже существующей.

На хакатоне предусмотрены три трека: система бесключевого доступа, анализ и обработка содержимого фотографий и обработка голосовых файлов

Заявки от желающих принять участие принимаются до 10 июня по ссылке — hackathon.tattelecom.ru.

#хакатон
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