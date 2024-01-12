Близится к завершению дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

Уже 15 января завершится дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Участниками этого проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали свыше 100 тыс. семейных команд, которые объединяют более 585 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В рамках дистанционного этапа конкурсанты выполняют задания на такие темы, как «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Новый год» и «Рецепт Жуковых». По замыслу организаторов конкурса, при совместном выполнении задач семьи вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и поют песни, делают добрые дела. Главное условие конкурсных испытаний — их выполнение всеми членами семейной команды. При этом можно как выполнить все предложенные задания, так и сконцентрироваться на тех, которые кажутся наиболее интересными.

В рамках дистанционного этапа продолжается марафон заданий, запущенный 4 декабря. Участвуя в нем, конкурсанты получают дополнительные призы за оперативность выполнения. Каждая неделя марафона посвящена одному из конкурсных испытаний. Так, период с 8 по 14 января посвящен выполнению задания «История семьи». Участникам предлагается больше узнать о традициях семьи, генеалогических корнях и достижениях родственников.

Призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа, подготовили партнеры и члены наблюдательного совета конкурса. Это концерт с участием известного саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста РФ Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова.

«Закончились новогодние каникулы, но у наших семей есть еще целая неделя, чтобы успеть подключиться к выполнению заданий конкурса „Это у нас семейное“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ или же выполнить те конкурсные испытания, которые еще не успели. Задания конкурса совсем не сложные и направлены в первую очередь на то, чтобы объединить семьи общими увлекательными и полезными делами, дать возможность провести больше времени вместе. По итогам дистанционного этапа совсем скоро определятся семейные команды, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах конкурса», — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Окружные полуфиналы состоятся весной этого года, а летом будет организован финал конкурса «Это у нас семейное». Главные призы для финалистов и победителей — 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и «Движение первых». Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров — ПАО «Сбербанк», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Информационный партнер — социальная сеть «Одноклассники».

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Предполагается, что миссия платформы — создавать будущее страны, открывая равные возможности для каждого.