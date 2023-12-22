«Ближе никто в лицо читателям не смотрит»: «Татмедиа» прошла итоговая встреча редакторов

В предпраздничном настроении прошло сегодня итоговое совещание главных редакторов – руководителей филиалов ОА «Татмедиа». Обращаясь к коллегам, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев подчеркнул, что для страны настало время вызовов, и это особенно ответственный период и для средств массовой информации.

«Никто ближе вас в лицо читателям не смотрит. Вы со своим читателем общаетесь лично», – напомнил Салимгараев, настраивая представителей СМИ на непростую и особенно важную работу в следующем году.

Новый проект – сайт «Татарстан – республика достижений» – представила коллегам Василина Олейник. Являясь его главным редактором, она рассказала о концепции проекта – аккумулировать все успехи и достижения региона в цифрах, историях, репортажах. Рассказывать сайт будет, и уже рассказывает, как о крупных удачах и инициативах Татарстана, так и о небольших повседневных рекордах в районах и городах республики.

«Мы рассказываем о достижениях каждого дня, которые показывают рост качества жизни татарстанцев, наиболее влияют на обычных жителей республики», – пояснила Олейник.

Она посоветовала СМИ холдинга «Татмедиа» освещать происходящие с течением лет в республике изменения глазами самих татарстанцев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков вручил подарки (офисную технику) девяти филиалам – лидерам по комплексному развитию показателей в 2023 году (финансовый план, качество контента, рост аудитории). Среди них «Арск-информ», «Челны-ТВ», «Нижнекамск-информ», «Мензеля-информ», редакция журнала «Казань», редакция газеты «Шахри Казан», информационный центр «Зеленый Дол» и редакция журнала «Салават купере».

Некоторые участники совещания были индивидуально награждены благодарственными письмами и почетными грамотами.

«В первую очередь, вашу работу мы оцениваем по эффективности работы в соцсетях – смотрим, как вы развиваете ваши сайты и соцсети. Цифровизация продолжается, ее сложность будет увеличиваться, поэтому нужно повышать свое личное базовое знание информационных технологией», – подчеркнул Садыков, обращаясь к представителям СМИ.

Главный редактор – заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов наградил филиалы, особенно активно и успешно сотрудничавшие в уходящем году с флагманом холдинга – информационным агентством «Татар-информ».

В 2024 году АО «Татмедиа» планирует развивать альтернативную подписку на бумажные издания, а также продвигать их продажи через маркетплейсы и вендинговые автоматы и увеличить на 10-20% продажи в интернете.