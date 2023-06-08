Ближе к звездам: в обсерватории имени Энгельгардта запустили телеком-объект

Для сотрудников Центра космических исследований и технологий, студентов Института физики Казанского федерального университета, а также посетителей экскурсий по обсерватории имени Энгельгардта, желающих понаблюдать за небесными телами, стал доступен мобильный интернет.

В зону действия сети попали: главное здание обсерватории, где расположен музей, административный корпус, планетарий с новейшим оборудованием и другие объекты на территории. Комплекс для изучения космоса располагается в пригороде Казани, в поселке Октябрьский, в отдалении от дороги и жилых построек.

Объект мирового значения ежегодно посещают десятки тысяч человек. Проанализировав обезличенные данные абонентов, эксперты МегаФона выяснили, что в мае обсерваторию и планетарий посетили гости из 53 регионов страны — путешественники составили треть от всех участников экскурсий.

«Научный туризм становится все более популярным. Он способствует развитию личности, дает возможность людям познавать мир, изучать новые вещи и расширять свой кругозор. Чтобы посетители могли в полной мере погрузиться в мир космоса и при этом оставаться на связи с внешним миром, в обсерватории было необходимо строительство отдельной мобильной инфраструктуры. Пропуску сигнала с ближайших базовых станций препятствуют лесные насаждения и особенности расположения комплекса», — отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта основана русским астрономом Дмитрием Дубяго в 1901 году. Инструментарий центра составляют уникальные телескопы, среди них рефрактор — самый мощный действующий визуальный телескоп в России, построенный в 1875 году. Хотя обсерватория претендует на получение статуса объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, здесь продолжаются научные исследования и образовательные процессы.