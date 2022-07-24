Ближайший запуск «Союза-2» с Байконура запланирован на начало августа

Ракету-носитель «Союз-2» планируется запустить с космодрома Байконур в первой декаде августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На Байконуре следующий старт „Союза-2“ запланирован на первую декаду августа», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого зарубежного заказчика.

Ранее пресс-служба Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) сообщала, что дальнейшие запуски «Союза-2» с Байконура намечены на август и сентябрь.