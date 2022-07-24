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Ру Тат
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Технологии
24 июля 2022  05:04

Ближайший запуск «Союза-2» с Байконура запланирован на начало августа

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Ракету-носитель «Союз-2» планируется запустить с космодрома Байконур в первой декаде августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На Байконуре следующий старт „Союза-2“ запланирован на первую декаду августа», — рассказал собеседник агентства. 

По его словам, ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого зарубежного заказчика.

Ранее пресс-служба Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) сообщала, что дальнейшие запуски «Союза-2» с Байконура намечены на август и сентябрь.

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