Ближайший день бесплатного посещения Нацмузея РТ перенесли на 5 апреля

Национальный музей РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В апреле день свободного посещения Национального музея Республики Татарстан перенесли с традиционного первого вторника месяца на субботу, 5-е число. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной такого переноса стал 130-летний юбилей учреждения культуры. Казанский городской музей, ставший впоследствии Нацмузеем РТ, открылся 5 апреля 1895 года. Устав музея был утвержден Министерством финансов России более чем за год до этого, 17 марта 1894-го.

Помимо собственно Национального музея Татарстана (ул. Кремлевская, д. 2), бесплатно посетить можно будет и его филиалы:

– Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, д. 10),

– Музей Е. А. Боратынского (ул. Горького, д. 25/28),

– Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, д. 58),

– Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Габдуллы Тукая, д. 74),

– Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Кремль, проезд Шейнкмана, д. 12),

– Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, д. 15),

– Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, д. 35),

– Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, д. 17, кв. 28),

– Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, д. 14),

– Музей Л. Н. Толстого (ул. Япеева, д. 15).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (843) 590-00-50, уточнили в пресс-службе Нацмузея РТ.