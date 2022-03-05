Блины и народные игры: как на Кремлевской набережной в Казани отметили Масленицу

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На Кремлевской набережной в Казани состоялся праздник, посвященный масленичной неделе. Для жителей и гостей города были организованы торговые ряды от ремесленников, палатки с блинами, площадки для народных игр и праздничный концерт. С торжественным словом к казанцам обратился депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Я всех поздравляю с народным праздником Масленицей. Зима не захотела быстро уходить, но скоро станет тепло, и все будет хорошо», – поздравил гостей и жителей города депутат.

На набережной работали несколько площадок: фольклорная с русскими народными играми и забавами «Потешный луг», историческая площадка от участников клуба исторической реконструкции «Путешествие в прошлое» и клуба «Поляна кузнецов», где опытные умельцы поделились своим искусством на мастер-классах по художественной ковке.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В год культурного наследия народов России сегодня проводится одно из крупнейших мероприятий в этой череде — широкая Масленица. Хочется, чтобы в этот ветреный день теплота наших сердец и улыбок растопила весь лёд», — сказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

На сцене прошел праздничный концерт, где зрителям рассказали о славянском фольклоре, а завершился праздник сжиганием чучела Масленицы.