Блинкен заявил о калечащей цене для экономики России в случае эскалации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, какие последствия наступят для России в случае ее агрессивных действий, президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркивает, что если Россия не прекратит агрессию против Украины, то заплатит калечащую цену.

«Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», — цитирует РИА Новости пресс-службу Госдепа.

Блинкен и Зеленский встретились в среду в Киеве. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, а также экономическую помощь Украине.

У Блинкена в рамках поездки по Европе запланированы встречи в столицах Украины и Германии, а также в Женеве, где он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На пресс-конференции в Киеве госсекретарь заявил, что не везет письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Нам нужно посмотреть, где мы находимся, и остаются ли у нас возможности вести дипломатию и диалог, что является, безусловно, предпочтительным», — добавил он.

Блинкен подчеркнул, что не знает, какие требования Москва считает ключевыми, но для США ряд пунктов неприемлем.